जाने-माने वकील और ऐक्टिविस्ट प्रशांत भूषण ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार पर ताना मारा है।

उन्होंने एक ट्वीट के जरिए शनिवार (सात जुलाई, 2021) को कहा- मोदी सरकार ने “हमारे मेहुल भाई” को एंटीगुआ की नागरिकता हासिल करने के लिए क्लीन चिट दे दी, जबकि वह उसे प्रत्यर्पित करने का दिखावा करती है! साथ लेकर भागे सात हजार करोड़ में से कितना हिस्सा उसने इसके लिए दिया था?” भूषण ने यह टिप्पणी अंग्रेजी अखबार “दि हिंदू” की उस खबर को शेयर करते हुए की थी, जो कि भारत की ओर से चोकसी को क्लीन चिट दिए जाने से संबंधित थी।

So Modi Govt gave a clean chit to “Hamare Mehul Bhai” to acquire citizenship of Antigua, while it pretends to extradite him! What share of the 7000Cr that he ran away with did he give for this? pic.twitter.com/gpGjwnyCnP

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) August 7, 2021