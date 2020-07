प्रशांत भूषण ने हिटलर की तस्वीर शेयर कर आरएसएस पर साधा निशाना, लोगों ने कर दिया ट्रोल

सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने आरएसएस पर निशाना साधते हुए एक फोटो शेयर की है जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल कर दिया। हिटलर की एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, यह पार्टी (बीजेपी), आरएसएस और उसके नेता हमेशा से हिटलर और उसके तरीकों के कायल रहे हैं। ये लोग यह भूल गए है कि उसने दुनिया के साथ क्या किया था और कैसे उसकी जिंदगी और पार्टी दोनों खत्म हुई।

प्रशांत भूषण ने जो तस्वीर साझा की है उसमें बीजेपी के कुछ नेता शपथ ले रहे हैं। एक तरफ बीजेपी नेताओं की तस्वीर है तो दूसरी तरफ हिटलर की शपथ लेते हुए तस्वीर है। फोटो पर लिखा है, इस तरह का सैल्यूट मॉर्डन जर्मनी और ऑस्ट्रिया में प्रतिबंधित है। मॉर्डन पोलैंड और स्लोवाकिया में इसे कानून अपराध के दायरे में रखा गया है। फिर भी सरकार चला रही बीजेपी को इससे दिक्कत क्यों नहीं है?

This party, the RSS & their leaders have always admired Hitler & his methods. They forget what he did to the world & how his life & that of his party ended pic.twitter.com/ly5UOhzNI3

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) July 8, 2020