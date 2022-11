Prannoy Roy Resign From NDTV: प्रणय रॉय राधिका रॉय ने NDTV के बोर्ड से दिया इस्तीफा

Prannoy Roy Resign: प्रणय रॉय और राधिका रॉय का इस्तीफा ऐसे वक्त में आया है जब अडानी ग्रुप न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड (एनडीटीवी) के अधिग्रहण के लिए ओपन ऑफर लाया है।

Prannoy Roy resign: प्रणव रॉय ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा (Photo- Indian Express)

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram