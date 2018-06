देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने केबी हेडगेवार के जन्मस्थल पर विजिटर्स बुक में लिखा कि ‘ ‘आज मैं भारत मां के एक महान सूपत को सम्मान और श्रद्धांजलि देने यहां आया हूं’। इससे पहले प्रणब दा गुरुवार (7 जून) को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। प्रणब मुखर्जी के यहां आने पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। प्रणब मुखर्जी सबसे पहले हेडगेवार के जन्मस्थली पर गए, जहां उन्होंने हेडगेवार को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित की। इस मौके पर वहां संघ के कई कार्यकर्ता वहां मौजूद थे। पूर्व राष्ट्रपति ने यहां विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी लिखा।

कौन हैं हेडगेवार? आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव राव बलीराम हेडगेवार का जन्म 8 अप्रैल 1889 को नागपुर में हुआ था। बचपन से ही क्रांतिकारी स्वभाव के हेडगेवार ने 1925 में विजयादशमी के दिन आरएसएस की स्थापना की थी। हालांकि इसका नाम इसकी स्थापना के एक साल बाद पड़ा था। इस संगठन के बारे में पहली बार घोषणा करते हुए हेडगेवार ने कहा था कि- मैं आज संघ (संगठन) की स्थापना की घोषणा करता हूं। इससे पहले वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और कांग्रेस के प्रसिद्ध नागपुर अधिवेशन के आयोजन के सह-प्रभारी रह चुके थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और आजादी के लिए जोशीले भाषण देने के कारण उन्हें एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी।

‘Today I came here to pay my respect and homage to a great son of Mother India’: Former President Dr.Pranab Mukherjee’s message in the visitor’s book at RSS founder KB Hedgewar’s birthplace in Nagpur pic.twitter.com/ax76NCzJMa

— ANI (@ANI) June 7, 2018