केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू ने कांग्रेस द्वारा मुखर्जी के संघ के कार्यक्रम में जाने की आलोचना पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। रिजीजू ने ट्वीट में कहा, ''कांग्रेस पार्टी की 'सहनशीलता का प्रचार और व्‍यवहार में असहनशील' नीति की पोल खुल गई है। भारत में दो अलग-अलग विचारधाराएं क्‍यों नहीं रह सकतीं? निश्चित तौर पर कांग्रेस विचाराधारा-मुक्‍त (परिवार) पार्टी है।"

Congress Party's PREACH TOLERANCE, PRACTICE INTOLERANCE" is exposed. Why can't different ideologies co-exist in India? Of course, Congress is ideology-less (family) party.