पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने मंगलवार को अपने पिता का बचाव करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने की उनकी महत्वाकांक्षा पर हैरान होने के क्या बात है, उनके पास क्षमता थी और उन्होंने दशकों मेहनत की थी।

दरअसल, कांग्रेस संसदीय दल (CPP) की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मंगलवार को जारी अपने संस्मरण ‘बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव’ में लिखा है कि प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री बनने की अपनी इच्छा कभी नहीं छोड़ी थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सोनिया गांधी ने किताब में 2010 में प्रणब मुखर्जी के साथ हुई बातचीत का जिक्र किया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सवाल उठाया कि उनके पिता की महत्वाकांक्षा पर हैरानी क्यों होनी चाहिए? उन्होंने कहा कि उनके पिता के पास राजनीति और शासन का दशकों का अनुभव था। उन्होंने कड़ी मेहनत की थी और उनकी बौद्धिक क्षमता भी शानदार थी।

क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है?

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “क्या महत्वाकांक्षी होना कोई अपराध है, खासकर तब जब उस महत्वाकांक्षा के पीछे राजनीति और शासन का दशकों का अनुभव, कड़ी मेहनत और शानदार दिमाग हो? एक बार मैंने अपने पिता से पूछा था कि क्या वह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? उन्होंने बहुत साफगोई से जवाब दिया था कि काबिलियत रखने वाला हर राजनेता प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रखता है।”

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा कि उनके पिता बेहद साधारण परिवार से आते थे और उन्होंने अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर जीवन में सब कुछ हासिल किया था। उन्हें वंशवाद के आधार पर किसी ने कोई पद थाली में परोसकर नहीं दिया था।

पूर्व राष्ट्रपति की बेटी ने कहा, “अगर कोई योग्य व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, तो इसमें गलत क्या है? क्या सोनिया जी इस बात से हैरान थीं कि गांधी-नेहरू परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति भी ऐसी महत्वाकांक्षा रखने की हिम्मत कर सकता है और इस बारे में उनसे संकेत देने की भी हिम्मत कर सकता है?”

कोई नराजगी नहीं

शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा, “मैंने इसी संदर्भ में पढ़ा कि उन्होंने कहा है कि उन्हें लगता है कि मेरे पिता ने इस बात को कभी अपने मन में नहीं रखा। उनकी डायरियों में लिखी बातों और मेरे साथ हुई बातचीत के आधार पर मैं उन्हें भरोसा दिलाना चाहती हूं कि मेरे पिता को उनसे या किसी और से कोई नाराजगी नहीं थी। वह व्यावहारिक सोच रखने वाले व्यक्ति थे और उनकी समझ बहुत गहरी थी। वह सोनिया गांधी की वजहों और उनकी असुरक्षाओं को समझते थे, जो हर इंसान में होती हैं।”

अपने संस्मरण में सोनिया गांधी ने 2010 में प्रणब मुखर्जी के साथ हुई एक बातचीत का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा कि उस बातचीत में प्रणब मुखर्जी ने सुझाव दिया था कि शायद अब नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है।

सोनिया गांधी ने लिखा, “प्रणब मुखर्जी के वित्त मंत्री पी चिदंबरम के साथ गंभीर मतभेद हो गए थे। 2010 में एक बार अपनी नाराजगी जाहिर करने के बाद उन्होंने मुझे यह कहकर चौंका दिया कि शायद अब शीर्ष नेतृत्व में बदलाव का समय आ गया है। मैंने इसे प्रधानमंत्री बनने की उनकी पुरानी इच्छा के संकेत के तौर पर समझा।”

सोनिया गांधी ने लिखा, “मैंने धीरे से बातचीत का विषय बदल दिया। हालांकि, हो सकता है कि उन्हें निराशा हुई हो, लेकिन उन्होंने कभी मुझे यह महसूस नहीं होने दिया कि वह इस बात को लेकर मुझसे नाराज हैं।”

विश्वकोश जैसा ज्ञान था प्रणब मुखर्जी के पास

प्रणब मुखर्जी को ‘विश्वकोश जैसा ज्ञान रखने वाले’ नेता बताते हुए सोनिया गांधी ने लिखा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी के इतिहास की गहरी जानकारी थी। इसके साथ ही विश्व इतिहास, अंतरराष्ट्रीय मामलों और दार्शनिक सवालों पर भी उनकी पकड़ थी। हालांकि, उन्होंने यह भी लिखा कि प्रणब मुखर्जी कभी-कभी अपना आपा खो देते थे और गुस्से में उनका चेहरा लगभग बैंगनी पड़ जाता था।

सोनिया गांधी ने यह भी बताया कि 2012 में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी को संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद वह देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर चुने गए।

सोनिया गांधी ने लिखा कि राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाए जाने के बाद प्रणब मुखर्जी ने 1984 में कांग्रेस छोड़ दी थी और अपनी अलग पार्टी बना ली थी। उन्हें लगा था कि पार्टी ने उनकी वरिष्ठता और अनुभव को नजरअंदाज किया है। वह 1989 में दोबारा कांग्रेस में लौट आए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने की इच्छा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी।

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कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारत को लेकर उनकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि जब दोनों नेताओं की मुलाकात होती है तो पीएम मोदी उनसे नजरें मिलाने से बचते हैं। सोनिया गांधी ने अपनी किताब Belonging: A Journey of Love में प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने संबंधों और राजनीतिक मतभेदों के बारे में लिखा है। समाचार एजेंसी पीटीआई की ओर से प्रकाशित किताब के एक अंश के मुताबिक, सोनिया ने कहा कि दोनों के बीच मतभेद व्यक्तिगत नहीं बल्कि विचारधारा को लेकर हैं। पूरी खबर के लिए यहां क्लिक करें।