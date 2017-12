एक्टर प्रकाश राज का बीजेपी के मंत्री पर हमला, पूछा- क्या आप हिटलर का अवतार हैं?

‘राष्ट्रवाद’ तथा ‘हिंदुत्व’ को एक बराबर बताने पर अभिनेता प्रकाश राज ने केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े को आड़े हाथों लिया। ट्विटर पर पोस्ट के जरिए राज ने कर्नाटक के भाजपा नेता से यह साफ करने को कहा कि जब वह कहते हैं कि ‘‘राष्ट्रवाद और हिंदुत्व’’ एक है और उसका अर्थ समान है तो वह क्या कहना चाहते हैं। राज ने ट्वीट किया, “आप ने कहा कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं बल्कि एक ही हैं और उनका मतलब एक ही है। आप राष्ट्रवाद में धर्म को क्यों लाते हैं? फिर उन लोगों का क्या जो हिंदू नहीं हैं लेकिन हमारे देश के गौरव हैं जैसे अंबेडकर, अब्दुल कलाम, ए रहमान, खुशवंत सिंह, अमृता प्रीतम, डॉ.वर्गीज कुरियन… यह फेहरिस्त लंबी है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘और मेरे जैसे लोगों का क्या जिनका कोई धर्म नहीं हैं, लेकिन जो मानवता में विश्वास रखते हैं? क्या हम सब अपने देश के नागरिक नहीं हैं? आप लोग कौन हैं…आपका एजेंडा क्या है… चूंकि आप जन्मों में विश्वास रखते हैं… क्या आप लोग जर्मन हिटलर का अवतार हैं?’’ इस पोस्ट के बाद उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कन्नड़ में बातें करते हेगड़े की वीडियो क्लिप भी डाली है जिसमें वह कथित रूप से कह रहे हैं कि हिंदुत्व और राष्ट्रवाद अलग चीजें नहीं हैं।

This minister says ..”Islam should be wiped out in this world” ..so when he talks of HINDUTVA does he mean it’s a way of life…#justasking pic.twitter.com/UtgZyat6Dz

— Prakash Raj (@prakashraaj) December 7, 2017