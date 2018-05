बहस में सुब्रमण्यम स्वामी के आगे टिक नहीं पाए एक्टर प्रकाश राज, खुद किया कबूल

बेंगलुरु में शुक्रवार को आयोजित हुए टाइम्स कॉन्कलेव के एक सेशन में भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी और अभिनेता प्रकाश राज आमने-सामने थे। इस दौरान सुब्रमण्यन स्वामी प्रकाश राज पर भारी साबित हुए। खुद एक्टर प्रकाश राज ने यह बात स्वीकारी है। प्रकाश राज ने एक ट्वीट कर कहा है कि टाइम्स कॉन्कलेव के दौरान उन्हें एक सीख मिली है। हां, मैं अपना रास्ता भटक गया था और अपनी चिंताएं ठीक तरह से स्मार्ट, अच्छी तैयारी के साथ आए डॉ. सुब्रमण्यन स्वामी के सामने नहीं रख पाया। मैं सीख रहा हूं…और जल्द ही इससे उबर जाऊंगा..इस तरह के झटके मुझे सीख देकर जाते हैं…अब समावेशी भारत के लिए लड़ने का उनका संकल्प और भी ज्यादा मजबूत हो गया है।

बता दें कि टाइम्स कॉन्कलेव के दौरान जब प्रकाश राज ने भाजपा सरकार की आलोचना की थी तो इस पर भाजपा नेता सुब्रमण्यन स्वामी ने तंज कसते हुए कहा था कि वह ऐसा पाकिस्तान में नहीं कर सकते। इस पर प्रकाश राज ने कहा था कि जब भी लोग भाजपा सरकार से सवाल करते हैं तो ये लोग उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए बोल देते हैं। इस पर स्वामी ने कहा कि मैं आपको पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान आपको एडजस्ट नहीं कर पाएगा। स्वामी के इतना कहते ही हॉल ठहाकों से गूंज उठा था। इस पर प्रकाश राज कुछ कह नहीं सके थे। इसके साथ ही एक्टर प्रकाश राज ने यह भी कहा था कि जब से उन्होंने भाजपा सरकार की आलोचना करना शुरु किया है, तब से उन्हें बॉलीवुड में काम नहीं मिल रहा है।

LESSON LEARNT @times conclave…Yes ..Yes..Yes…I lost my way in putting forth my concerns against a very manipulative..smart..well prepared..Dr. Subramanian Swamy ..I’m growing ..I will overcome.. such setbacks chisel me.. my resolve to fight for inclusive india got stronger..

— Prakash Raj (@prakashraaj) May 5, 2018