बीजेपी नेता और भोपाल से सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के संसद में नाथूराम गोडसे को कथित रूप से देशभक्त कहने पर विपक्षी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। इसको लेकर विरोध तेज हो गया है। बुधवार को लोकसभा में एसपीजी संशोधन बिल पर बहस के दौरान प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह बयान दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वे क्रांतिकारी उधम सिंह के बारे में बात कर रही थीं। बाद में बीजेपी प्रवक्ता जीवीएल जीवीएल नरसिम्हा राव ने कहा कि प्रज्ञा ठाकुर पर पार्टी कार्रवाई कर सकती है। गुरुवार को प्रज्ञा ठाकुर को रक्षा मंत्रालय से संबंधित संसदीय कमेटी से हटा दिया गया।

छत्तीसगढ़ और एमपी के सीएम ने मांगी सफाई : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस पर बीजेपी से अपना स्टैंड स्पष्ट करने की मांग की है। उन्होंने कहा, “बीजेपी साफ करे कि वह गांधी के साथ हैं या गोडसे के साथ हैं। मुंह में गांधी और दिल में गोडसे नहीं चलेगा।” मध्यप्रदेश के सीएम कमलनाथ ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा, “राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताने पर भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर को दिल से कभी माफ़ नहीं करने की बात कहने वाले (प्रधानमंत्री नरेन्द्र) मोदी जी को अब लोकतंत्र के पवित्र मंदिर संसद में इसी बयान को दोहराने पर सांसद प्रज्ञा ठाकुर को क़तई माफ़ नहीं करना चाहिये।”

Hindi News Today, 28 November 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की हर खबर पढ़ने के लिए यहां करें क्लिक

Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel on reports of BJP’s Pragya Thakur referring to Nathuram Godse as ‘deshbhakt’ in Lok Sabha:Pragya Thakur always speaks in favour of Godse.BJP should clarify either they are with Gandhi or Godse.Munh mein Gandhi aur dil mein Godse nahi chalega.(27.11) pic.twitter.com/UPoLH0tilr

— ANI (@ANI) November 27, 2019