PM-Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों के खाते में 27 जुलाई को आएगी 14वीं किस्त, इन खातों में ही डाले जाएंगे पैसे

14 वीं किस्त योजना का लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल पर भूमि की डिटेल होना, किसान पोर्टल पर ई-के वाई सी होना, बैंक खाते की आधार सीडिंग, एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है।

किसान सम्मान निधि योजना।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त 27 जुलाई 2023 गुरुवार को किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। यह धनराशि आधार और एनपीसीआई लिंक्ड बैंक एकाउंट में भेजी जाती है। जिन किसानों का बैंक एकाउंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या एनपीसीआई (National Payments Corporation of India or NPCI) से लिंक नहीं है, वे तुरंत स्थानीय पोस्ट ऑफिस जाकर एक नया एकाउंट खोलवा लें। लाभ पाने के लिए बैंक एकाउंट NPCI से लिंक होना जरूरी यदि बैंक खाता एनपीसीआई से लिंक नहीं है, तो तुरंत अपने स्थानीय डाकघर से संपर्क करना चाहिए और अगली किस्त प्राप्त करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) में एक नया (DBT Enabled) खाता खोलवाना होगा। सरकार ने डाक विभाग को आधार और एनपीसीआई को लाभार्थियों के बैंक खातों से जोड़ने की अनुमति दे दी है। किसान PMKISAN GOI App डाउनलोड करके भी जानकारी ले सकते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों को 14वें भुगतान का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना ईकेवाईसी भी पूरी करनी होगी। लाभार्थी पीएम-किसान पोर्टल से जुड़े आधार मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी का उपयोग करके या PMKISAN GOI App डाउनलोड करके और चेहरे के प्रमाणीकरण का उपयोग करके इसे अपने आधार मोबाइल नंबर से जोड़कर स्वतंत्र रूप से ईकेवाईसी को सत्यापित कर सकते हैं। Also Read 14वीं किस्त से पहले जरूर करवा लें ये काम, योगी सरकार की किसान भाइयों से अपील इसके अलावा 14 वीं किस्त योजना का लाभ लेने के लिए किसान पोर्टल पर भूमि की डिटेल होना, किसान पोर्टल पर ई-के वाई सी होना, बैंक खाते की आधार सीडिंग, एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है। किसानों की सुविधा के लिए पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के हर ग्राम पंचायत में 22 मई से 10 जून तक कैंप लगाए गए थे। इसमें 14 वीं किस्त से जुड़ी तमाम जानकारियां और अपने खाते को चेक कराने की सुविधा दी गई थी। किसान सीधे भी अपने सम्मान निधि को चेक कर सकते हैं स्टेप-1- किसान पीएम किसान वेबसाइट के लिंक पर जाएं।

स्टेप-2- होम पेज पर लाभार्थी सूची (Beneficiary List) पर क्लिक करें।

स्टेप-3- यहां राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव का नाम डालें और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।

इसके बाद लाभार्थियों का नाम सामने आ जाएगा।

