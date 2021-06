जम्मू के एयरपोर्ट में शनिवार देर रात कुछ ही मिनटों के अंतराल में दो तेज धमाके हुए। जानकारी के मुताबिक, यह ब्लास्ट एयरपोर्ट के टेक्निकल एरिया में हुए, जिसके बाद पूरे जम्मू संभाग में अलर्ट जारी कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मुकेश सिंह के मुताबिक, एयरपोर्ट धमाके में एक व्यक्ति घायल हुआ है।

पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को पास के ही इलाके से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों का कहना है कि घायल हुए व्यक्ति को स्प्लिंटर से चोट लगी। बताया गया है कि यह धमाका शनिवार देर रात 1.42 बजे हुआ। पहले विस्फोट के कारण एक इमारत की छत ढह गई और दूसरा विस्फोट जमीन पर हुआ। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने इलाके को कुछ ही मिनटों में सील कर दिया।

#WATCH | Bomb Disposal Squad rushed to the explosion site in Jammu airport’s technical area pic.twitter.com/K5XOy7hnDC

— ANI (@ANI) June 27, 2021