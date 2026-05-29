सिद्धारमैया से पिछले छह महीनों से जब भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही अटकलों के बारे में सवाल किया जाता था, तो वे यही कहते थे कि जब भी हाई कमान उनसे कहेगा, तब ही वे पद छोड़ देंगे। इस बात के पीछे शायद उनका यह भरोसा था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस दक्षिण राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को मंजूरी नहीं देंगे।

लेकिन उन्होंने ऐसा किया और हाई कमान ने कांग्रेस के इस वरिष्ठ नेता को साफ कर दिया कि अब समय आ गया है। सिद्धारमैया ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के लिए मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। कर्नाटक में आया यह बदलाव उस सबक को दर्शाता है, जो कांग्रेस ने चार साल पहले राजस्थान में सीखा था।

राजस्थान से एक सबक

2018 के राजस्थान चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त जीत मिली थी और अशोक गहलोत ने सरकार बनाई थी। उस समय सचिन पायलट को डिप्टी सीएम के पद से ही संतोष करना पड़ा था। 2020 में, पायलट ने 18 विधायकों के समर्थन का दावा करते हुए बगावत कर दी। कांग्रेस आलाकमान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की और दोनों पक्षों के बीच सुलह करवा दी गई। अंदरूनी सूत्रों ने तब कहा था कि पायलट को सरकार के कार्यकाल के आखिरी साल में मुख्यमंत्री का पद देने के वादे के साथ शांत किया गया था।

दो साल बाद, जब गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने में दिलचस्पी दिखाई, तो कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के अपने विधायकों की एक विधायी दल की बैठक बुलाई। इसके पीछे एक योजना थी, जैसे ही गहलोत दिल्ली में कोई भूमिका संभालेंगे, पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन गहलोत ने राजस्थान में कांग्रेस विधायकों के जरिये बगावत करवा दी। इन विधायकों ने धमकी दी कि अगर पार्टी ने पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, तो वे इस्तीफा दे देंगे।

सरकार गिरने के डर से हाई कमान मान गया और उसने यह योजना रद्द कर दी। हालांकि, गहलोत को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। कांग्रेस नेतृत्व ने उनके इस कदम को अनुशासनहीनता माना और पार्टी अध्यक्ष पद के लिए उनकी दावेदारी खारिज कर दी गई। यह अनुभवी नेता मुख्यमंत्री पद पर बने रहे। पायलट को कुछ भी नहीं मिला।

इस गुटबाजी का असर अगले साल देखने को मिला, जब बीजेपी ने बंटी हुई कांग्रेस पर शानदार जीत हासिल की और सत्ता में वापसी की। कर्नाटक का दांव चुनावी सफलता का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता। कांग्रेस यह बात अच्छी तरह जानती है, खासकर तब से जब पंजाब विधानसभा चुनावों से कुछ महीने पहले अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने का उसका फैसला उल्टा पड़ गया था, जिसकी कीमत उसे 2022 के चुनावों में हार के रूप में चुकानी पड़ी। इसलिए, बेहद सावधानी बरतते हुए, आलाकमान ने कर्नाटक को लेकर अपना अगला कदम बहुत सोच-समझकर उठाया।

आलाकमान इस बात से भली-भांति परिचित है कि सिद्धारमैया कर्नाटक में पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े नेता हैं और सामाजिक न्याय कांग्रेस की विचारधारा के केंद्र में रहा है। लेकिन, शिवकुमार के पक्ष में भी एक बहुत मजबूत तर्क मौजूद है, उन्हें उनके काम का इनाम मिलना चाहिए।

पिछले कुछ सालों में, कांग्रेस ने कई बड़े नेताओं को पार्टी छोड़ते देखा है। इनमें से कई जाने-माने युवा नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जानकारों का अक्सर यह कहना रहा है कि इन नेताओं को पार्टी में अपनी अहमियत महसूस नहीं हुई, क्योंकि आलाकमान ने अनुभवी नेताओं के दबाव के आगे घुटने टेक दिए थे। राजस्थान संकट के दौरान भी इस बात की चर्चा हुई थी और कई लोगों को उम्मीद थी कि पायलट पाला बदल लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

कर्नाटक में, पार्टी के थिंक टैंक ने यह तर्क दिया कि शिवकुमार उन्हें इसका इनाम मिलना चाहिए। आलाकमान ने 2028 के राज्य चुनावों के बारे में भी सोचा और इस नतीजे पर पहुंचा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहने के लिए शिवकुमार कांग्रेस को दोबारा सत्ता में लाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

दूसरी तरफ सिद्धारमैया थे, जिन्होंने पहले ही यह कह दिया है कि वे अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। पार्टी इस सोच में थी कि क्या किसी ऐसे अनुभवी नेता का साथ देना समझदारी होगी, जिसे अगले चुनाव से कोई फायदा नहीं होने वाला है।

क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति बदल रहे हैं?

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी के फैसले लेने की तेजी पर हैरानी जताई है। सबसे पहले कांग्रेस ने तमिलनाडु में डीएमके के साथ अपना पुराना गठबंधन तोड़ दिया और विजय की पार्टी टीवीके के साथ हाथ मिला लिया, जिसने अपने पहले ही चुनाव में सबको चौंका दिया।

इसके बाद, कांग्रेस के सामने केरल की चुनौती आई, जहां उसे गांधी के वफादार केसी वेणुगोपाल और छह बार के विधायक वीडी सतीशन के बीच किसी एक को चुनना था, सतीशन को ‘जनता की पसंद’ माना जा रहा था। आखिरकार, आलाकमान ने सतीशन का ही समर्थन किया और अब, उसने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन को भी मंजूरी दे दी है। अब यह देखना बाकी है कि ये फ़ैसले कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे या फिर नासूर बन जाएंगे।

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दक्षिण में कर्नाटक ही ऐसा राज्य है जहां पर बीजेपी सरकार बना चुकी है और यहां उसका असर है। कांग्रेस के लिए यह जरूरी है कि 2028 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सत्ता को फिर से बरकरार रखा जाए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…