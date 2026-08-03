द इंडियन एक्सप्रेस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत गोयनका ने कंसल्टिंग एडिटर प्रताप भानु मेहता और सी. राजा मोहन से ईरान के साथ चल रहे टकराव के नतीजों, दुनिया में अमेरिका की बदलती भूमिका, चीन के उभार और तेजी से बंटती अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में भारत के स्थान पर चर्चा की। इस चर्चा में जियोपॉलिटिक्स के अलावा, भारत की घरेलू चुनौतियों, आर्थिक प्रतिस्पर्धा, संस्थाओं, व्यापार, लोकतंत्र और दुनिया में ‘पॉलिटिकल राइट’ (दक्षिणपंथी राजनीति) की ओर बढ़ते झुकाव पर भी बात की गई। इस बातचीत का असली मकसद यह समझना है कि क्या अनिश्चितता के इस दौर में, किसी देश की सबसे बड़ी ताकत असल में उसके अपने देश के अंदर ही पनपती है।

जुलाई 2026 की शुरुआत में हुई इस चर्चा के दौरान 6 मुद्दों पर बातचीत की गई:

ईरान, अमेरिका और इनके ताकत की सीमाएं

क्या अमेरिका अब भी वैसी ही महाशक्ति है, जैसा पहले था?

भारत की सीमाएं घरेलू हैं, वैश्विक नहीं

अमेरिका-चीन के दायरे से परे भारत की व्यापार नीतियां

भारत बनाम चीन: लोकतंत्र बनाम तानाशाही

वामपंथ के साथ क्या गलत हुआ, और वैश्विक राजनीति दक्षिणपंथ की ओर क्यों झुक रही है?

अनंत गोयनका: मेरी नजर में, प्रताप भानु मेहता और सी. राजा मोहन देश के बेहतरीन जन-बुद्धिजीवियों में से हैं। जाहिर है कि मैं इनके प्रति थोड़ा पक्षपाती हूँ क्योंकि ये दोनों ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ के लिए लिखते हैं, लेकिन अगर ऐसा नही भी होता तो भी मैं उनके लेख जरूर पढ़ता, चाहे वे कहीं भी और किसी भी संस्थान में लिखते।

दोनों राजनीति, दर्शन, कला और संस्कृति से लेकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और विदेश नीति तक, कई तरह के विषयों पर गहरी समझ रखते हैं। मैंने उनसे अलग-अलग तो कई मुद्दों पर बात की है, लेकिन कभी भी उन सभी के साथ एक साथ बातचीत करने का मौका नहीं मिला। दुनिया भर में हो रही घटनाओं और खासकर जिस तेजी से वैश्विक नीति बदल रही हैं, उसे देखते हुए, मैं इस बातचीत को लेकर काफी उत्साहित हूँ।

ईरान युद्ध से सैन्य ताकत, वैधता और वैश्विक व्यवस्था के बदलते स्वरूप के बारे में क्या पता चलता है?

अनंत गोयनका: चलिए ईरान युद्ध से बात शुरू करते हैं। आप बताएं कि इस जंग में किसकी जीत हुई?

सी. राजा मोहन: मुझे नहीं लगता कि इसे किसी T20 मैच की तरह देखना चाहिए, जिसमें कोई एक पक्ष जीतता है और दूसरा हार जाता है। यहां ज़्यादा अहम सवाल ये है कि लंबे समय में क्या होगा? बहुत से लोगों का तर्क है कि ईरान इसलिए जीता क्योंकि वहां की सरकार बची रही। लेकिन सिर्फ बचे रहना ही जीत नहीं है।

ईरान करीब 5 दशकों से प्रतिबंधों के साये में जी रहा है। ईरान दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यहाँ असाधारण प्राकृतिक और मानवीय संसाधन मौजूद हैं, फिर भी आर्थिक रूप से यह बेहद सीमित है। पिछले दो सालों में अमेरिका और इजरायल के हमलों ने इसकी अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। अक्सर जिस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता, वह है वहाँ की सरकार का स्वरूप।

जब मैं छात्र जीवन में था, तब भारत में काफी ईरानी छात्र पढ़ते थे। वे वहां के सुल्तान शाह के खिलाफ विरोध कर रहे थे क्योंकि वे अपने देश में लोकतंत्र चाहते थे। आखिर में वहां राजशाही की जगह लोकतंत्र नहीं, बल्कि एक बहुत दमनकारी धार्मिक शासन (थियोक्रेटिक स्टेट) ने ले ली।

पिछले एक दशक में ही ईरान ने कई बड़े-बड़े विरोध प्रदर्शन देखे हैं जिनमें महिलाओं के नेतृत्व वाले प्रदर्शन भी शामिल हैं, लेकिन इन सभी को बेरहमी से दबा दिया गया। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि ईरानी शासन बच गया, लेकिन बचे रहने का मतलब सफल होना नहीं है। आज, ईरान के अंदर ही तेजी एक बहस चल रही है।

एक गुट का मानना ​​है कि देश को सुधार, आर्थिक आधुनिकीकरण और दुनिया के साथ फिर से जुड़ने की जरूरत है। जबकि दूसरे गुट का मानना ​​है कि ईरान एक वैचारिक लड़ाई में उलझा हुआ है और उसे आर्थिक कीमत की परवाह किए बिना पश्चिम का सामना करते रहना चाहिए।

आप ईरान के अंदर चल रही इस बहस को बेहतर ढंग से समझने के लिए, तीन अलग-अलग पावर सेंटर्स (सत्ता के केंद्रों) के बारे में सोचिए। एक हैं ‘दाढ़ी वाले’ (beards) यानी वैचारिक संस्था जो मानती है कि आर्थिक कीमत की परवाह किए बिना क्रांति जारी रहनी चाहिए। दूसरे हैं ‘बूट वाले’ (boots) यानी सुरक्षा संस्था जो मानती है कि ईरान को लड़ते रहना चाहिए और पूरे क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाते रहना चाहिए और तीसरे हैं ‘सूट वाले’ (suits) यानी टेक्नोक्रेट और राजनीतिक नेता जो बाहरी दुनिया के साथ बातचीत करते रहते हैं।

दाढ़ी वालों और बूट वालों को चिंता है कि सूट वाले अमेरिका पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं और उन्होंने ईरान के हितों से समझौता किया है। यह अंदरूनी संघर्ष उतना ही अहम साबित हो सकता है जितना कि इजराइल या अमेरिका का बाहर से किया गया कोई भी काम और यह अंदरूनी मुकाबला अभी खत्म नहीं हुआ है।

इस बीच, अमेरिका के पास अभी भी बहुत अधिक स्ट्रक्चरल फायदे हैं। उसकी अर्थव्यवस्था लगभग 31 ट्रिलियन डॉलर की है। जबकि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था तो आधा ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर भी नहीं है। अमेरिका का ग्लोबल फाइनेंस पर दबदबा है। आसान शब्दों में कहें तो, अमेरिकी प्रतिबंधों की कीमत बहुत भारी होती है।

वहीं दूसरी ओर, फारस की खाड़ी (Persian Gulf) पर ईरान का भौगोलिक दबदबा और होर्मुज जलमार्ग (Strait of Hormuz) के जरूरी समुद्री रास्तों से नेविगेशन में बाधा डालने की उसकी क्षमता निश्चित रूप से उसे एक बढ़त मिलती है। लेकिन इस बढ़त का मतलब लंबी अवधि की मजबूती नहीं है। आखिरकार, भौतिक क्षमता आर्थिक कमजोरी की भरपाई हमेशा के लिए नहीं कर सकती। यही ईरान की मुख्य दुविधा है।

हम अक्सर ईरान के बारे में सिर्फ भू-राजनीति के नजरिए से बात करते हैं। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि देश के अंदर क्या हुआ है।

अनंत गोयनका: तो आप कह रहे हैं कि अमेरिका शायद इससे अधिक मजबूत स्थिति में निकलेगा?

सी. राजा मोहन: मिलिट्री और इकोनॉमिकली, हाँ। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कहानी खत्म हो गई है क्योंकि ईरान के खिलाफ पूरी अमेरिकी जंग की राजनीतिक नफा नुकसान बहुत ज़्यादा है और यह अमेरिका के प्रशासन के पॉलिसी चॉइस को रोकती है। इसलिए, ‘लड़ो’ और ‘बात करो’ ट्रंप की स्ट्रैटेजी बन गई है।

ईरान को भी प्रतिबंधों से भी राहत चाहिए इसलिए, बातचीत बंद नहीं हुई है। असली सवाल यह है कि क्या कोई भी पक्ष राजनीतिक रूप से इस पर पहुंचने में सक्षम है और अगर वे ऐसा करते हैं, तो इसे अपने घरेलू बर्बादियों को दिखा पाएंगे।

अनंत गोयनका: डॉ. प्रताप भानु मेहता, मुझे लगता है कि आप इसे कुछ अलग नजरिए से देखते हैं?

प्रताप भानु मेहता: मुझे लगता है कि असल में यहाँ दो अलग-अलग सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि अमेरिका और ईरान में से कौन ज़्यादा मजबूत है। इस सवाल पर सी. राजा काफी हद तक सही हैं। अमेरिका की सैन्य श्रेष्ठता बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि श्रेष्ठता का मतलब हमेशा क्षेत्रीय संदर्भों में सफलता नहीं होता।

ईरान के अंदर मौजूद दरार के बारे में राजा की बात से मैं सहमत हूँ। असल में मुझे लगता है कि अगर अमेरिका ने हमला न किया होता, तो ईरानी सरकार अंदरूनी तौर पर और तेज़ी से ढह जाती। इसलिए यह जो कुछ भी है, यह आज़ादी या लोकतंत्र के लिए लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं है। लेकिन दूसरा सवाल कहीं ज़्यादा अहम है: क्या दुनिया ज़्यादा सुरक्षित हो गई है? मेरा जवाब साफ तौर पर है, नहीं। असल में, मुझे लगता है कि इस लड़ाई से पहले की तुलना में आज दुनिया काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मिडिल ईस्ट को ही ले लीजिए। कोई ईरानी शासन के बारे में चाहे जो भी सोचे और मुझे उसके तानाशाही के बारे में कोई गलतफहमी नहीं है इस लड़ाई के नतीजों से यह इलाका काफ़ी ज़्यादा अस्थिर हो सकता है।

इराक, जो सालों की लड़ाई के बाद धीरे-धीरे ठीक होने लगा था, एक बार फिर टुकड़ों में बँटने का खतरा है। अब्राहम समझौते से जो अस्थायी राजनीतिक समझौता हुआ था, उसे बनाए रखना मुश्किल होता जा रहा है। और इलाके के देशों के बीच दुश्मनी और गहरी होगी। अब आप पश्चिम एशिया में बहुत उथल-पुथल देखेंगे। ईरान की सरकार घिनौनी है, लेकिन यह इस इलाके का एकमात्र ऐसा देश है जो अपनी संप्रभुता का पालन कर रहा है।

पूरे इलाके में, सरकारों को अब खुद से यह पूछना होगा कि क्या असल में संप्रभुता का कोई वजूद है, जब सुरक्षा आखिरकार किसी बाहरी ताकत पर निर्भर करती है। इसलिए, समय के साथ इस इलाके की कई सरकारों की वैधता पर भी सवाल उठेंगे।

इसके गहरे राजनीतिक नतीजे होंगे। एक और असर है जिसे हमें कम करके नहीं आंकना चाहिए। हर सैन्य दखल इस बात को और मज़बूत करता है कि अगर देशों को भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी चाहिए, तो उन्हें आखिरकार परमाणु हथियारों की जरूरत होगी।

यूक्रेन ने भरोसे के बदले अपने परमाणु हथियार छोड़ दिए थे। ईरान ने उस घटनाक्रम को देखा है। दूसरे देश भी इसे देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि परमाणु हथियारों का प्रसार होना तय है, लेकिन यह निश्चित रूप से इसके पक्ष में राजनीतिक तर्क को मजबूत करता है। इसका व्यापक नतीजा यह है कि कुल मिलाकर वैश्विक जोखिम बढ़ गया है। दुनिया ज़्यादा सैन्यीकृत, ज़्यादा ध्रुवीकृत और ज़्यादा अनिश्चित होती जा रही है।

अनंत गोयनका: आपने यह भी कहा है कि अमेरिका की साख को नुकसान पहुँचा है।

प्रताप भानु मेहता: बिल्कुल। यह गिरावट ईरान से शुरू नहीं हुई थी। कहा जा सकता है कि इसकी शुरुआत गाजा से हुई। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ताकतवर बना हुआ है या नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वह है। असली मुद्दा वैधता का है। इतनी जबरदस्त सैन्य ताकत होने के बावजूद, वह किसी न किसी तरह अपने मकसद पूरे नहीं कर पा रहा है। और दुनिया की हालत और खराब कर देता है। उदाहरण के लिए ईरान ही वह देश है जिसमें सफल आधुनिकीकरण के लिए जरूरी सभी चीजें मौजूद हैं।

अगर सांस्कृतिक बदलाव की बात करें तो वहाँ महिलाओं को बहुत अधिक दबाकर रखा जाता है, लेकिन साथ ही उस इलाके में महिलाओं की आबादी सबसे अधिक पढ़ी-लिखी भी है और ईरान में फर्टिलिटी रेट (प्रजनन दर) भी सबसे कम है। इसलिए वहाँ का समाज आधुनिकीकरण के लिए तैयार था। अब, आप ईरान में इस तरह की वैश्विक नीति (geopolitics) को जितना ज़्यादा लाएंगे, उस आधुनिकीकरण में उतनी ही देरी होगी और वह कमजोर पड़ेगा।

बार-बार किए गए दखल ने इस सोच को और मजबूत किया है कि अमेरिका एकतरफा फैसले लेता है, और अक्सर उसी अंतरराष्ट्रीय ढांचे के दायरे से बाहर जाकर काम करता है जिसकी उसने कभी वकालत की थी। इससे बाकी दुनिया का अमेरिकी ताकत को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब यह सिर्फ सैन्य क्षमता का सवाल नहीं रह गया है। यह राजनीतिक अधिकार की बात है। ये दोनों एक ही चीजें नहीं हैं।

अनंत गोयनका: अब ईरान पर बातचीत को खत्म करते हुए… इस सबमें चीन कहाँ आता है? क्या इसके नतीजे में बीजिंग चुपचाप और मजबूत हुआ है?

सी. राजा मोहन: फिलहाल तो चीन को एक अहम फायदा खोना पड़ेगा। सालों से उसे पाबंदियों के दौरान सस्ते दाम पर ईरानी तेल खरीदने से फायदा होता रहा है। अगर ईरान आख़िरकार ग्लोबल मार्केट में लौटता है, तो वो छूट खत्म हो जाएगी। इसलिए इससे एक अहम आर्थिक रिश्ता कमजोर होता है। हालाँकि चीन शायद यह देखना चाहेगा कि खाड़ी में अमेरिका को करारी हार मिले, लेकिन वह इस बात को मंजूर नहीं कर सकता कि ईरान किसी बड़े समुद्री रास्ते पर कब्जा कर ले और वहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाए। आखिरकार, चीन दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग देश है और वह अहम समुद्री रास्तों पर स्वतंत्र आवाजाही चाहता है।

लेकिन एक और बात है जिसे अक्सर नजरअंदाज़ कर दिया जाता है। लोग कहते हैं कि ईरान अमेरिकी दबदबे का विरोध कर रहा है, यह सच है। लेकिन ईरान की अपनी भी दबदबा बनाने की महत्वाकांक्षाएँ हैं। इसके अरब पड़ोसी यह बात किसी और से बेहतर जानते हैं। सऊदी अरब, UAE और दूसरे देशों को सिर्फ अमेरिकी ताकत से ही डर नहीं लगता, बल्कि उन्हें ईरान के बढ़ते असर से भी डर लगता है। ईरान ने लेबनान, इराक, सीरिया और दूसरी जगहों पर अपना नेटवर्क बनाने में दशकों लगाए हैं। उसने इस इलाके में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल किया है।

इसलिए कई अरब सरकारों के लिए अमेरिकी सुरक्षा मौजूदगी अहम बनी हुई है इसलिए नहीं कि वे वॉशिंगटन को बहुत पसंद करती हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि यह तेहरान के असर को संतुलित करती है। ईरान के ख़िलाफ खुद का बचाव न कर पाने की वजह से अमेरिकी समर्थन की अहमियत बढ़ जाती है और वे ट्रंप के मुश्किल कूटनीतिक अंदाज़ को बर्दाश्त करने को भी तैयार हो जाते हैं। फ़िलहाल, सुरक्षा के मामले में न तो चीन और न ही रूस ऐसी स्थिति में हैं कि वे अमेरिका का कोई विकल्प दे सकें।

अनंत गोयनका: तो अगर ईरान का रुख़ आखिरकार नरम पड़ता है, तो क्या रणनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी?

सी. राजा मोहन: बिल्कुल और मुझे लगता है कि यह सबसे बड़े दीर्घकालिक सवालों में से एक है। हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि 1979 का दौर असल में कितना बड़ा बदलाव लाने वाला था। ईरानी क्रांति, अफगानिस्तान पर सोवियत आक्रमण और मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर हमले ने मिलकर राजनीतिक इस्लाम को बढ़ावा दिया।

ऐसे ईरान की कल्पना कीजिए जो धार्मिक रूप से उदार हो, आर्थिक रूप से आधुनिक हो और क्षेत्र तथा दुनिया के साथ कम टकराव वाला हो। इससे मध्य पूर्व की राजनीति में बुनियादी तौर पर सकारात्मक बदलाव आएगा। और मुझे लगता है कि इसके असर उस क्षेत्र से कहीं आगे तक होंगे। अमेरिका अब भी सबसे बड़ी ताकत बना हुआ है लेकिन वह किस तरह की ताकत बनता जा रहा है? और तेज़ी से बंटती जा रही दुनिया की व्यवस्था में चीन की क्या जगह है?

अनंत गोयनका: इससे हम एक बड़े सवाल पर आते हैं। क्या इन सब चीज़ों से अमेरिका की ताकत असल में बढ़ी है या कम हुई है? क्योंकि आप दोनों ही ताकत को अलग-अलग नज़रिए से देख रहे हैं।

प्रताप भानु मेहता: ताकत हमेशा एक-दूसरे से जुड़ी हुई चीज होती है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि अमेरिका ताकतवर है या नहीं। ज़ाहिर है, वह है। असली सवाल यह है किस काम के लिए वह ताकतवर है? अगर मकसद मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाना, कोई मजबूत राजनीतिक समझौता करना या इजरायल के लंबे समय के भविष्य को सुरक्षित करना था, तो यह कहना मुश्किल है कि बार-बार की सैन्य दखलंदाजी से ये लक्ष्य हासिल हुए हैं।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, एक मशहूर मजाक बन गया था कि अमेरिका को सुपरपावर बनाने वाली बात यह नहीं है कि वह अपने लक्ष्य हासिल कर सकता है, बल्कि यह है कि वह नाकामी की कीमत उठा सकता है। अफगानिस्तान को ही देख लीजिए। बीस साल… खरबों डॉलर… हज़ारों जानें… और आखिर में, तालिबान फिर से सत्ता में आ गया। यही पैटर्न दूसरी जगहों पर भी दोहराया जाता है। सिर्फ सैन्य ताकत होने से ही राजनीतिक सफलता नहीं मिल जाती।

किस्सिंगर की एक पुरानी बात है कि “ताकत को कम करने का सबसे तेज तरीका है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना”। इसमें काफी हद तक सच है। तो, क्या आज अमेरिका ईरान में हुई इन नाकामियों का बोझ उठा पाएगा? शायद हाँ। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी के मामले में उसकी बढ़त जबरदस्त है। लेकिन जब अमेरिका इन नाकामियों का बोझ उठाता है, तो अक्सर बाकी दुनिया को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। यह ताकत को मापने का एक बहुत अलग तरीका है, जो सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर या GDP की गिनती करने से कहीं ज़्यादा है।

सी. राजा मोहन: मैं मानता हूँ कि ताकत को राजनीतिक लक्ष्यों के हिसाब से मापा जाना चाहिए। लेकिन एक और पहलू है जिसे हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए- भौतिक क्षमता।

इस मामले में, अमेरिका असल में लगभग हर दूसरी विकसित अर्थव्यवस्था के मुकाबले और मजबूत हुआ है। यूरोप का ही उदाहरण लें।

1990 के दशक के बीच में, यूरोप की अर्थव्यवस्था अमेरिका की GDP का लगभग 90 प्रतिशत थी। आज यह मुश्किल से 60 फीसदी है। जापान तो और भी पीछे रह गया है; 1995 में यह अमेरिका की GDP का 60 प्रतिशत था और अब 12 फीसदी है।

आप कह सकते हैं कि भारत ने भी US के मुकाबले तरक्की की है 1991 में GDP लगभग 270 बिलियन डॉलर थी जो अब 4 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। लेकिन एकमात्र देश जिसने सचमुच अमेरिका के साथ अंतर को कम किया है, वह चीन है; आज इसकी अर्थव्यवस्था लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर की है। 1991 में, चीन की GDP लगभग 400 बिलियन डॉलर थी। इसीलिए मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि हम सचमुच एक मल्टीपोलर (बहु-ध्रुवीय) दुनिया में रह रहे हैं।

असली बहस यह है कि क्या हम यूनिपोलर (एक-ध्रुवीय) सिस्टम से बाइपोलर (दो-ध्रुवीय) सिस्टम की ओर बढ़ रहे हैं। चीन के अलावा, कोई भी देश भौतिक ताकत के मामले में अमेरिका के करीब नहीं है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में यही असली ढांचागत बदलाव है।

चीन को छोड़कर, अमेरिका की आर्थिक स्थिति असल में बेहतर हुई है। याद कीजिए कि चीन और कनाडा को छोड़कर ज़्यादातर देशों ने 2025 में ट्रंप के टैरिफ वॉर का जवाब नहीं दिया; उन्होंने बातचीत का रास्ता चुना। इसकी वजह यह है कि अमेरिका दुनिया के एक्सपोर्ट के लिए मुख्य डेस्टिनेशन है, जबकि खुद अमेरिकी अर्थव्यवस्था दुनिया को किए जाने वाले एक्सपोर्ट पर निर्भर नहीं है।

इससे यह भी पता चलता है कि अमेरिका क्यों अधिक आत्मविश्वास और तिरस्कार के साथ व्यवहार करता है यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी सहयोगियों के साथ भी। आप इसे यूरोप के साथ उसके व्यवहार में देख सकते हैं। वह कहते हैं कि यूरोपीय यूनियन को अमेरिका को बर्बाद करने के लिए बनाया गया था। नेतन्याहू को पागल कहने से पहले वह अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं।

ब्रिटेन के मामले में, वह PM कीर स्टारमर के इस्तीफे की घोषणा स्टारमर के खुद ऐसा करने से पहले ही कर देते हैं। भौतिक ताकत से राजनीतिक आत्मविश्वास आता है, साथ ही अपने सबसे करीबी दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करने का अहंकार और बेखौफ रवैया भी। दुश्मनों की बात तो बिल्कुल अलग है। इसलिए मैं दो सवालों को अलग-अलग रखूँगा।

क्या राजनीतिक नतीजे हासिल करने में अमेरिका कम असरदार हो गया है?

शायद। आखिरकार, अमेरिका के पास गलती करने की काफी गुंजाइश है, और इससे वॉशिंगटन में लापरवाह व्यवहार को बढ़ावा मिलता है।

क्या वह भौतिक रूप से कमजोर हो गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता।

अनंत गोयनका: असल में यही बात मुझे हैरान करती है। अगर अमेरिका बार-बार ऐसे दखल देता है जिनसे उसे मनचाहे नतीजे नहीं मिलते जैसे वियतनाम, इराक, अफगानिस्तान और अब ईरान तो वह ऐसा क्यों करता रहता है? अगर इससे कोई स्थायी राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है, तो इस पैटर्न की वजह क्या है?

सी. राजा मोहन: आज अमेरिका में यह एक मुख्य बहस का विषय है। दशकों तक, विदेश नीति को लेकर मुख्य सोच यही थी कि दुनिया का नेतृत्व करना अमेरिका की जिम्मेदारी है। गठबंधन बनाए रखना, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना और वैश्विक व्यवस्था को बनाए रखना। इस वजह से वह दुनिया भर के झगड़ों में उलझता चला गया। नया अमेरिका फर्स्ट/MAGA तर्क इसी पूरी सोच को चुनौती देता है। अमेरिका को ये कीमतें क्यों चुकानी चाहिए?

हजारों मील दूर मौजूद सहयोगियों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा क्यों खर्च किया जाए? ट्रंप ने इसी सोच के खिलाफ चुनाव प्रचार किया था। विडंबना यह है कि सत्ता में लौटने के बाद उन्हें भी पता चला कि एक वैश्विक ताकत के लिए खुद को अलग-थलग रखना कितना मुश्किल है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद जैसे-जैसे अमेरिका की ताकत बढ़ी, वैसे-वैसे दखल देने का लालच और शायद उम्मीद भी बढ़ती गई। जॉर्ज वॉशिंगटन ने विदेशी झगड़ों में न फंसने की चेतावनी दी थी। लेकिन इतिहास ने अमेरिका को ठीक इसके उलट दिशा में पहुँचा दिया है।

अनंत गोयनका: क्या यह असल में इकॉनमी से जुड़ा मामला है? तेल से जुड़ा? या फिर यह सच में एक आइडियोलॉजिकल प्रोजेक्ट है?

सी. राजा मोहन: तेल मायने रखता है। लेकिन मुझे लगता है कि आइडियोलॉजी और भी ज़्यादा मायने रखती है।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद, अमेरिका ने हजोरों सैनिकों को यूरोप भेजा था। इसलिए जब NATO बन रहा था, तो अमेरिकी सीनेट में इसका काफी विरोध हुआ। उनका कहना था, “देखिए, हम (अमेरिका) अभी-अभी यूरोप से लौटे हैं (1945 में), तो 1949 में वापस क्यों जाना चाहते हैं? इससे क्या फायदा होगा?” लोगों ने विरोध किया और रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी मतभेद थे। इन सबके जवाब में, उस समय सीनेट की फॉरेन रिलेशन्स कमिटी के चेयरमैन ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस से फंड मंजूर करवाने के लिए जरूरी है कि अमेरिकी लोगों को बुरी तरह डराया जाए। इसी वजह से कम्युनिज्म विरोधी डर और मैकार्थीवाद का माहौल बना उन्हें लोगों में जबरदस्त डर और जुनून पैदा करना था। यह अमेरिकी राजनीति में पैरानॉइड स्टाइल (अत्यधिक शक या डर वाली सोच) का एक क्लासिक उदाहरण था।

इसी वजह से रूस के बारे में अमेरिकियों की जो राय दूसरे विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी अच्छी थी, वह बहुत नकारात्मक हो गई। कोल्ड वॉर के दौरान, कई अमेरिकियों को सच में लगता था कि कम्युनिज़्म उनके अस्तित्व के लिए खतरा है। इसी सोच ने पूरी विदेश नीति को आकार दिया। इतिहासकार उन फैसलों से सहमत हैं या नहीं, यह अलग बात है। असल बात यह है कि आइडियोलॉजी एक मज़बूत संगठनात्मक ताकत बन गई और आज भी है।

प्रताप भानु मेहता: मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखूँगा। हर बड़ी ताकत के समय के साथ दुनिया भर में अपने हित बन जाते हैं। भारत के भी बनेंगे। चीन के तो बन ही चुके हैं। सवाल यह नहीं है कि देश ग्लोबल हित हासिल करते हैं या नहीं। वे ऐसा करते ही हैं। इस समय की खास बात कुछ और है। दशकों तक, अमेरिकी ताकत तीन स्तंभों पर टिकी थी।

पहला था अमेरिका का अपना लोकतांत्रिक आकर्षण यह सोच कि वह एक ऐसा मॉडल है जिसे दूसरे अपनाना चाहते थे। दूसरा था ज़बरदस्त आर्थिक और सैन्य ताकत। तीसरा—और शायद सबसे महत्वपूर्ण था संस्थाएँ बनाना। अमेरिका ने नियमों और गठबंधनों के जरिए IMF, वर्ल्ड बैंक और युद्ध के बाद बनी व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जैसी संस्थाओं के जरिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। इन संस्थाओं में निश्चित रूप से अमेरिकी हितों की झलक मिलती थी। अमेरिका ने अपने लिए कुछ अपवाद भी बनाए।

लेकिन उन्होंने वैधता भी बनाई। आज, वह तीसरा स्तंभ कमज़ोर हो रहा है। ऐसा लगता है कि अमेरिका उन संस्थानों को ही नजरअंदाज करने को तैयार है जिन्हें उसने कभी बनाया था।

वह अंतरराष्ट्रीय अदालतों पर सवाल उठाता है। अंतरराष्ट्रीय अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाता है। गठबंधनों को ज़्यादा लेन-देन के नज़रिए से देखता है। इससे मूल रूप से यह बदल जाता है कि अमेरिकी ताकत को कैसे देखा जाता है। बात सिर्फ यह नहीं है कि अमेरिका ज़्यादा एकतरफा हो रहा है। बात यह है कि वह उस अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने में कम दिलचस्पी ले रहा है जिसका नेतृत्व उसने कभी किया था।

अनंत गोयनका: क्या इससे यह भी पता चलता है कि क्यों अब बहुत से देशों को यह यकीन हो गया है कि सुरक्षा की असली गारंटी सिर्फ परमाणु हथियार रखने में ही है?

यूक्रेन ने उन्हें छोड़ दिया था। ईरान ने वह इतिहास देखा है। अगर आप आज ईरान की राजधानी तेहरान में बैठे हैं, तो क्या साफ नतीजा यह नहीं निकलता कि परमाणु हथियार के डर (deterrent) के बिना, आप असल में असुरक्षित हैं?

प्रताप भानु मेहता: यह निश्चित रूप से इस टकराव के ढांचागत नतीजों में से एक है। हाल के इतिहास को देखने वाली किसी भी सरकार को खुद से एक बहुत मुश्किल सवाल पूछना होगा: क्या कोई असल में हमारी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है?

हो सकता है कि ईरान के अंदर उदारवादी गुट सुलह चाहते हों। लेकिन सुलह के लिए भरोसेमंद गारंटी भी चाहिए कि कुछ साल बाद फिर से सैन्य दखल नहीं होगा। आज किसी के लिए भी ऐसा वादा करना बहुत मुश्किल है।

सी. राजा मोहन: हालांकि वे ताकत के अहम स्रोत हैं, लेकिन परमाणु हथियार हर समस्या को हल नहीं कर सकते। हमने पारंपरिक रूप से यह मान लिया है कि परमाणु हथियार का डर सुरक्षा की गारंटी देता है।

हाल के टकरावों से पता चलता है कि स्थिति कहीं ज़्यादा पेचीदा होती जा रही है। रूस को देखिए। उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है। फिर भी, यूक्रेन ड्रोन और सटीक तकनीक का इस्तेमाल करके रूसी इलाके के अंदर तक हमले कर रहा है। इजराइल को देखिए। उसके पास परमाणु हथियार हैं। इससे ईरान द्वारा उस पर लगातार पारंपरिक हमलों को रोका नहीं जा सका है।

ऐसा लगता है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल परमाणु हमले की नौबत आने से पहले के हालात को तय करने में कम असरदार होता जा रहा है। यहीं पर पारंपरिक क्षेत्र में तकनीकी क्रांति अहम हो गई है।

अनंत गोयनका: क्या इसका मतलब ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोनॉमस सिस्टम से है?

सी. राजा मोहन: बिल्कुल। यूक्रेन ने कुछ कमाल का करके दिखाया है। सस्ते ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कमर्शियल टेक्नोलॉजी की वजह से, अपेक्षाकृत छोटी ताकतें भी बहुत बड़ी सेनाओं को भारी नुकसान पहुँचा पा रही हैं।

युद्ध का मैदान बदल रहा है। सिलिकॉन वैली की कंपनियाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कमर्शियल सैटेलाइट सिस्टम और प्राइवेट टेक्नोलॉजी कंपनियाँ अब युद्ध में पारंपरिक डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जितनी ही अहम होती जा रही हैं। हम सैन्य प्रतिस्पर्धा के एक बिल्कुल नए दौर में प्रवेश कर रहे हैं।

अनंत गोयनका: चलिए, अब भारत की बात करते हैं। हमने दुनिया के बारे में काफी बात की है। जाहिर है, सवाल यह है कि इन सबका हमारे लिए क्या मतलब है? अगले दशक में बदलते ग्लोबल ऑर्डर में भारत को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? चाहे जियोपॉलिटिक्स हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो या हमारी बड़ी स्ट्रैटेजिक पोज़िशन, हमें असल में किस बारे में सोचना चाहिए?

सी. राजा मोहन: सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि भारत की सबसे बड़ी कमज़ोरियाँ ज़्यादातर हमारी अपनी बनाई हुई हैं। एनर्जी का ही उदाहरण लें। हम अभी भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेड तेल पर निर्भर हैं। हम सालों पहले बहुत बड़े स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व बना सकते थे। हम वैकल्पिक एनर्जी सोर्स में और तेज़ी से निवेश कर सकते थे।

हम उन सुधारों पर तेजी से काम कर सकते थे जिनसे इम्पोर्टेड फ्यूल पर हमारी निर्भरता कम होती। हमें ऐसा करने से किसी ने नहीं रोका। इसके बजाय, हर बार जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी की जरूरत का एहसास होता है। फिर कीमतें गिरती हैं और वह जरूरत का एहसास खत्म हो जाता है। हमने दशकों से यही चक्र दोहराया है। न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भी यही बात लागू होती है।

सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लगभग बीस साल बाद भी, हमने अभी तक ऐसा रेगुलेटरी फ़्रेमवर्क नहीं बनाया है जिससे प्राइवेट सेक्टर की सार्थक भागीदारी हो सके। कानून तो है, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया है। हर सेक्टर में यही कहानी दोहराई जाती है। स्पेस सेक्टर का ही उदाहरण लें। हम भारत की उपलब्धियों का जश्न मनाते हैं—और सही भी है—लेकिन हमारे पास कमर्शियल स्पेस एक्टिविटी को रेगुलेट करने वाला कोई आधुनिक कानूनी फ़्रेमवर्क नहीं है। ये डिप्लोमेसी की विफलताएँ नहीं हैं। ये घरेलू स्तर पर विफलताएँ हैं।

अनंत गोयनका: तो आपका कहना है कि भारत की सीमाएँ असल में बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी हैं।

सी. राजा मोहन: बिल्कुल। विदेश नीति मौके पैदा करती है। यह राष्ट्रीय ताकत नहीं बनाती। आखिरकार, दुनिया में भारत की जगह क्या होगी, यह दिल्ली में विदेश मंत्रालय में क्या होता है, इससे तय नहीं होता। यह मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, हमारी यूनिवर्सिटीज और हमारी लैबोरेटरीज में क्या होता है, इससे तय होता है। ताकत वहीं बनती है। लोग सही कहते हैं कि भारत अब दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन हमारी प्रति व्यक्ति आय अभी भी काफ़ी कम है।

अगर 2047 तक विकसित देश बनना सचमुच हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, तो हर पॉलिसी को उसी पैमाने पर परखा जाना चाहिए। क्या हम काफी तेजी से सुधार कर रहे हैं? क्या हम साइंस में काफी निवेश कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी? शिक्षा? प्रोडक्टिविटी? ये सभी अहम सवाल हैं।

अनंत गोयनका: पिछले दशक में भारत की विदेश नीति को आप कैसे आंकेंगे? अलग-अलग घटनाओं से हटकर देखें, तो क्या भारत मोटे तौर पर सही दिशा में आगे बढ़ा है?

सी. राजा मोहन: मुझे लगता है कि इसे लंबे समय के नजरिए से देखना जरूरी है। मैं 1991 से शुरुआत करना चाहूंगा। अलग-अलग सरकारें आईं और गईं। कांग्रेस, बीजेपी, गठबंधन सरकारें। लेकिन विदेश नीति में मोटे तौर पर निरंतरता बनी रही।

भारत ने लगभग हर बड़ी ताकत के साथ अपने रिश्ते बेहतर किए। व्यापार बढ़ा। टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और गहरी हुई। हमारे डिप्लोमैटिक विकल्प काफी बढ़े। कुल मिलाकर, मुझे लगता है कि यह सफर सफल रहा है। हम जहाँ पीछे रह गए हैं, वह कूटनीति नहीं है, बल्कि घरेलू बदलाव है।

दुनिया हमसे कहीं अधिक तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी बदल रही है। मैन्युफैक्चरिंग बदल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्रीज का रूप बदल रही है। जब तक भारत अंदरूनी सुधार नहीं करता, तब तक सिर्फ बेहतरीन कूटनीति से काम नहीं चलेगा।

अनंत गोयनका: एक तर्क जो हम बार-बार सुनते हैं, वह यह है कि भारत के मुश्किल पड़ोसी देश हमारे कई घरेलू राजनीतिक फैसलों को सही ठहराते हैं। क्योंकि हम चीन और पाकिस्तान के पड़ोस में रहते हैं, इसलिए हमें मजबूत सरकारों, अधिक सेंट्रलाइज़ेशन और कम राजनीतिक रुकावटों की जरूरत है। अक्सर घरेलू नीति को सही ठहराने के लिए विदेश नीति का इस्तेमाल किया जाता है। आप इस तर्क से कितना सहमत हैं?

प्रताप भानु मेहता: बहुत कम। बेशक, पड़ोस मायने रखता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत के अंदर जो हो रहा है, उसके पीछे मुख्य वजह यही है। घरेलू स्तर पर हम जो देख रहे हैं, वह सबसे बढ़कर एक वैचारिक प्रोजेक्ट है।

यह एक खास वैचारिक नजरिए के हिसाब से भारतीय राज्य और भारतीय समाज को फिर से बनाने की कोशिश है। उस प्रोजेक्ट के लिए बाहरी वजहों की जरूरत नहीं है। पड़ोस एक आसान बहाना बन जाता है। लेकिन यह असल वजह नहीं है।

अनंत गोयनका: और अगर आप सिर्फ नतीजों के आधार पर भारत की विदेश नीति का आकलन करें तो?

प्रताप भानु मेहता: मैं तीन बहुत आसान सवाल पूछूंगा। पहला: क्या हमने अपने मुख्य रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन के साथ अंतर कम किया है? जवाब है नहीं। बल्कि, पिछले दशक में वह अंतर और बढ़ा है। दूसरा: क्या हम अपने पड़ोस में ज़्यादा असरदार हैं? फिर से, मैं कहूंगा नहीं। बांग्लादेश इसका एक जबरदस्त उदाहरण है।

दस साल पहले बहुत कम लोगों ने सोचा होगा कि वहां भारत की स्थिति इतनी कमजोर हो सकती है जितनी कि अब हो गई है। नेपाल में हालात अभी भी अस्थिर हैं। श्रीलंका कई बाहरी ताकतों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। पूरे दक्षिण एशिया में, भारत का रणनीतिक माहौल अधिक अनिश्चित हो गया है, कम नहीं। अब, इसमें से कुछ तो ढांचागत है।

चीन बीस साल पहले की तुलना में कहीं अधिक बड़ी ताकत बन गया है। लेकिन सब कुछ ऐसा नहीं है। कुछ बातें कूटनीतिक फैसलों को दिखाती हैं। रिश्ते मायने रखते हैं। ध्यान देना मायने रखता है। राजनीतिक प्रबंधन मायने रखता है। इन चीजों को हमेशा ठीक से नहीं संभाला गया है। और तीसरा: क्या हम ग्लोबल सिस्टम से जुड़े जोखिमों के प्रति कमजोर हैं? क्या ग्लोबल लेवल पर हमारा दबदबा बढ़ा है? जैसा कि सी राजा ने कहा, हमारी घरेलू नाकामियों की वजह से हम बहुत कमज़ोर स्थिति में हैं। लेकिन ग्लोबल जोखिमों को कम करने में हमारी आवाज़ का कोई खास असर नहीं है और हमने ‘ग्लोबल साउथ’ की लीडरशिप भी खो दी है।

अनंत गोयनका: एनर्जी या ऊर्जा का मुद्दा अक्सर भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक कमजोरी के तौर पर सामने आता है। क्या आपको लगता है कि हमने इसे कम आंका है?

प्रताप भानु मेहता: बिल्कुल। लंबे समय तक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी को लेकर उम्मीदें थीं। वाजपेयी के दौर से लेकर उसके बाद तक, हमने सड़कों, बिजली उत्पादन और रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में काफी विस्तार किया। लेकिन कहीं न कहीं, हमने अगले चरण की प्लानिंग रोक दी। बरसों बाद, हम एक बार फिर बिजली की कमी पर चर्चा कर रहे हैं।

इंडस्ट्रियल यूजर्स को ऐसी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है जिनके बारे में हममें से कई लोगों को लगता था कि वे अतीत की बात हो चुकी हैं। हम बरसों पहले किए गए निवेश के भरोसे चल रहे थे। हमने भविष्य की ज़रूरतों के हिसाब से पर्याप्त तैयारी नहीं की है। दुनिया भर में जो कुछ हो रहा है, उसे देखते हुए एनर्जी शायद भारत की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजिक कमज़ोरी है।

अनंत गोयनका: लेकिन डॉ. मेहता, भारत ने ज़बरदस्त तरक्की की है। इकॉनमी, शेयर बाज़ार, इनकम और खर्च – हर लिहाज से देखें तो 1991 और 2014 के बाद से हमने जो ग्रोथ हासिल की है, उसने दुनिया को हैरान कर दिया है।

प्रताप भानु मेहता: मेरी चिंता भी यही है। कई सालों तक, इंटरनेशनल लेवल पर भारत का सबसे बड़ा फ़ायदा उसकी क्षमता (पोटेंशियल) थी।

हमेशा यह भावना रही कि भारत ने अभी तक अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया है। आज, मुझे यकीन नहीं है कि दुनिया इसे उसी नजरिए से देखती है। अब यह धारणा बन रही है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, बहुमत वाली सरकार और सरकार में निरंतरता के बावजूद भारत की क्षमता का अधिकतम स्तर यही है। दुनिया अब भारत की क्षमता को लेकर उतनी उम्मीद नहीं रखती। यह सही है या गलत, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। धारणाएं ही उम्मीदें तय करती हैं।

और मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल लेवल पर भारत की स्थिति चुपचाप कमज़ोर हुई है। ऐसा इसलिए नहीं कि हम अचानक कमजोर देश बन गए हैं, बल्कि इसलिए कि उम्मीदें बदल गई हैं।

अनंत गोयनका: तो आपको सबसे बड़ी कमी कहाँ दिखती है?

प्रताप भानु मेहता: ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग। टेक्नोलॉजी। एनर्जी। पॉलिटिकल टकराव। इन पैमानों पर नज़र डालें और खुद से पूछें कि असल में बड़ा बदलाव कहाँ आया है।

मेरी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक यह है कि हम अपनी कमियों को मानने से कतराने लगे हैं। हम अपने ही प्रोपेगैंडा का शिकार हो रहे हैं।

हर सफल देश खुद में सुधार करने में सक्षम होता है। लेकिन खुद में सुधार की शुरुआत यह मानने से होती है कि किसी चीज को सुधारने की जरूरत है। अगर हम यह क्षमता खो देते हैं, तो सुधार करना बहुत मुश्किल हो जाता है।

अनंत गोयनका: और इसी के साथ हम बिजनेस की बात पर आते हैं।

क्योंकि भारतीय कंपनियों के नजरिए से, ये जियोपॉलिटिकल सवाल बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं। अगर आप सप्लाई चेन बना रहे हैं या लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो क्या आप अमेरिका की तरफ झुकेंगे—या चीन की तरफ?

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