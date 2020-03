भूखे-प्‍यासे मजदूरों की मजबूरी की पैदल यात्रा का जिम्‍मेदार कौन? पैदल सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा पर चल पड़े हजारों मजदूर: मजबूरी या लापरवाही देश में कोरोना का कहर अभी बढ़ता ही जा रहा है। इससे लड़ने के लिए 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान 130 करोड़ की आबादी को यथासंभव घरों में ही रहने के लिए ही कहा गया है। लेकिन, देश के तामम बड़े शहरों से मजदूरों का कारवां अपने-अपने गांवों के लिए निकल पड़ा है। भूखे-प्‍यासे, पैदल, औरतों-बच्‍चों को लेकर…बस किसी तरह घर पहुंच जाने का जुनून लेकर। उनका यह कदम लॉकडाउन के मकसद को कमजोर कर रहा है।

मजदूरों के इस हाल की खबर मीडिया में आने के बाद कई नेता भी आगे आए और कई लोग और संस्‍थाएं भी जगह-जगह उनकी मदद करने लगे। लेकिन मजबूरी और इंसानियत भरे इन कदमों से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में चुनौती बढ़ रही है। इस बीच, सवाल यह भी उठने लगे कि इस हालत का जिम्‍मेदार कौन है? मजदूरों का धैर्य खो देना या सरकार की लापरवाही व अनदेखी?

कई लोग मानते हैं कि मजदूरों को वे जहां थे, वहीं रहना चाहिए था। लेकिन, समस्‍या यह है कि वे जहां थे वहां उनका काम बंद हो गया, राशन वाले ने राशन देना बंद कर दिया, मकान मालिकों ने कमरे खाली करने का फरमान सुना दिया। सरकार ने कहा कि उनके लिए व्‍यवस्‍था की जाएगी, लेकिन यह सुनिश्‍च‍ित कैसे होगा, इसे लेकर कोई स्‍पष्‍टता या भरोसा नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोराना के संकट से जूझ रहे अन्‍य देशों में फंसे भारतीयों को सरकार देश ले आई तो देश के बड़े शहरों में फंसे मजदूरों को भी घर पहुंचाने का इंतजाम होना चाहिए था। इस मुद्दे और इससे जुड़े सवालों पर जनसत्‍ता.कॉम के पाठकों की राय हमने जाननी चाही। फेसबुक के जरिए। कुछ पाठकों की राय हम यहां जस का तस रख रहे हैं:

Pradeep Kumar लिखते हैं- No plan. Government is not in position to do something. It’s too late. But be positive and try to help. God is great he will take care of these people

Satchida Nanda Mohanty: If this people registered in local authorities then govt will able to send their respective place. If not registered how can govt send , it is not possible to search every people on road side

Devendra Singh Chauhan: यह फिर से जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है लोकडाउन करना ही था पहले लोगों को उनके घर में सुरक्षित तो पहुचने देना चाहिए था आज यह लोग अपने घर जाने को 100 //200 किलोमीटर पैदल यात्रा करने को मजबूर हैं क्या इन के लिए वाहन की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है यह भी इन्सान हैं इनके सीनों के अन्दर भी तुम्हारी ही तरह दिल धड़क रहा है

Abbas Naqvi: Modi goverment made lockdown same pattern of demonetization Never thought about poor and daily wages workers

Sanjay Mishra: थोडा सब्र लोगो को भी करना चाहिए, जो जिन्हें विदेश से लाया गया उनको पूछो , कोई अनान फानन में नहीं लाए गए। पैदल जाने वालो का भी ख्याल किया जाएगा , समय लगेगा, घर पर शादी हो तो घर वाले कितने परेशान हो जाते है। और अभी तो इतनी बड़ी आफत आई है थोड़ी बहुत परेशानी तो होगी।

Jitender Saroha: In India poorness is tax-free film. Every Govt play a game like Congress to defeat poorness but love rich people who brings problems for India

