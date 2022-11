Population Control Bill: जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना तो नहीं बचेगी देश की एकता, आज चीन हमसे ज्यादा मजबूत, बोले मोदी के मंत्री गिरिराज सिंह

Population Control Bill: गिरिराज सिंह ने कहा, ‘चीन में आज एक मिनट में 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं, जबकि भारत में एक मिनट में 30 बच्चे पैदा होते हैं।

Population Control Bill: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। (फोटो सोर्स: ANI)

