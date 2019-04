Breaking: हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस के 5 डिब्बे पटरी से उतरे, कानपुर के पास हुआ हादसा

कानपुर के नजदीकी सटें गांव रूमा में हावड़ा से नई दिल्ली जा रही पूर्वा एक्सप्रेस (12303) के 5 डिब्बे पटरी से जमीन पर उतर गए। बताया जा रहा है इस हादसे में तमाम लोग घायल हुआ हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह हादसा कानपुर से 15 किलोमीटर स्थित गांव दिल्ली-हावड़ा रूट पर सुबह के 1 बजे के करीब हुआ। सूचना मिलते ही कानपुर से जीआरपी, आरपीएफ और जिला पुलिस दुर्घटनास्थल पर पहुंचे और हादसा का जायजा लिया। जानकारी के लिए बता दें कि पूर्वा एक्सप्रेस दिल्ली से हावड़ा के लिए जाती है। फिलहाल राहत-बटाव कार्य जारी है। घटना स्थल पर जिलाधिकारी, एसएसपी सहित 30 एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड मौजूद है। सुरक्षा कर्मी ट्रेन में फसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं और घायलों को अस्पताल में भेज रहे हैं। हादसे के बाद कानपुर के सभी अस्तपतालों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।

Spot Visuals: Five coaches of Poorva Express, plying from Howrah to New Delhi, derailed near Rooma village in Kanpur at around 1 am today. pic.twitter.com/BX8CUPg2sk

— ANI UP (@ANINewsUP) April 19, 2019