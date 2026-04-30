Poll of Exit Polls 2026: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की 15 साल पुरानी सरकार क्या अपने अंत की तरफ है? बुधवार को आए एग्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा का संकेत मिल रहा है जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बंगाल में इस बार ‘परिवर्तन’ देखने को मिल सकता है। अधिकतर एग्जिट पोल्स में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और बीजेपी में कांटे की टक्कर दिखी। एक एग्जिट पोल में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने सी. जोसेफ विजय की टीवीके आखिरकार दक्षिण के इस राज्य में डीएमके-एआईडीएमके का वर्चस्व खत्म कर सकती है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर सकती है। हालांकि, अधिकतर एग्जिट पोल में डीएमके-कांग्रेस के गठबंधन को राज्य में स्पष्ट बढ़त मिलते दिखाया गया है।
आपको बता दें कि पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे 4 मई को आएंगे। एग्जिट पोल के नतीजे सर्वे पर आधारित होते हैं और ये कितने सटीक साबित होंगे, ये 4 मई को ही पता चलेगा। चलिए आपको बताते हैं बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुड्डुचेरी एग्जिट पोल के नतीजे।
असम में बीजेपी एक बार फिर जीत की हैट्रिक बना सकती है। अधिकतर एग्जिट पोल में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया है। वहीं केरल में CPM के नेतृत्व वाले LDF (लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट) की हार का अनुमान है और इसके साथ ही देश में एकमात्र लेफ्ट सरकार का भी खात्मा हो जाएगा। पुड्डुचेरी में कांग्रेस-डीएमके गठबंधन को हराकर एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने का अनुमान है।
बुधवार को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में मतदान खत्म होने के बाद जारी किए गए एग्जिट पोल ने एक ऐसी तस्वीर पेश की है जिसने चुनाव परिणाम को लेकर काफी अनिश्चितता पैदा कर दी है। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित होते हैं तो मजबूत सत्तारूढ़ पार्टियां, नए और उभरते हुए दल चुनाव परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं।
पश्चिम बंगाल एग्जिट पोल परिणाम 2026 (West Bengal Exit Poll Results 2026)
|पोल एजेंसी
|बीजेपी
|टीएमसी
|अन्य
|पीपल्स प्लस
|104
|185
|6
|पी-मार्क
|162
|128
|4
|जेवीसी
|150
|142
|2
|चाणक्य
|155
|135
|5
|मेट्राइज
|154
|133
|7
|Poll of polls
|145
|145
|4
तमिलनाडु एग्जिट पोल परिणाम 2026 (Tamil Nadu Exit Polls 2026)
|एजेंसी
|डीएमके+
|एआईएडीएमके+ / एआईएडीएमके
|टीवीके
|अन्य
|पी-मार्क
|135
|75
|21
|—
|मेट्राइज
|127
|94
|11
|3
|एक्सिस माय इंडिया
|101
|27
|109
|—
|पीपल्स पल्स
|135
|73
|21
|—
|जन की बात वोटर कनेक्ट
|85
|138
|12
|0
|Poll of Polls
|117
|81
|35
|2
असम एग्जिट पोल परिमआम 2026 (Assam Exit Poll Results 2026)
|एजेंसी
|एनडीए
|यूपीए
|अन्य
|पी-मार्क
|88
|35
|3
|मेट्राइज
|90
|29
|7
|जेवीसी
|94
|28
|4
|एक्सिस माय इंडिया
|94
|30
|2
|Poll of Polls
|92
|30
|4
केरल एग्जिट पोल परिणाम 2026 (West Bengal Exit Poll Results 2026)
|एजेंसी
|एलडीएफ
|यूडीएफ
|बीजेपी
|अन्य
|मेट्राइज
|62
|71
|4
|3
|एक्सिस माय इंडिया
|55
|83
|2
|0
|पी-मार्क
|65
|75
|3
|3
|वोट वाइब
|63
|75
|0
|2
|पीपल्स पल्स
|60
|80
|2
|2
|Poll of Polls
|61
|77
|3
|2
पुड्डुचेरी एग्जिट पोल परिणाम 2026 (Puducherry Exit Poll Results 2026)
|एजेंसी
|एनआरसी+
|कांगेस+
|टीवीके+
|अन्य
|एक्सिस माय इंडिया
|18
|7
|3
|2
|पीपल्स पल्स
|18
|11
|0
|2
|जेवीसी
|16
|12
|2
|0
|प्रजा पोल
|22
|8
|0
|0
|कामाख्या एनालिटिक्स
|21
|6
|2
|1
|Poll of Polls
|19
|8
|2
|1
कुल मिलाकर, 2026 के इन एग्जिट पोल्स ने साफ कर दिया है कि इस बार चुनावी मुकाबला बेहद दिलचस्प और अनिश्चित रहने वाला है। पश्चिम बंगा में ‘परिबर्तन’ की चर्चा हो या तमिलनाडु में विजय की TVK का उभरना, हर राज्य में अलग-अलग राजनीतिक समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। वहीं असम में BJP की बढ़त, केरल में LDF के लिए चुनौती और पुड्डुचेरी में सत्ता परिवर्तन के संकेत चुनाव को और रोचक बना रहे हैं।
हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि एग्जिट पोल सिर्फ अनुमान होते हैं अंतिम नतीजे नहीं। असली तस्वीर 4 मई को मतगणना के बाद ही साफ होगी जब यह तय होगा कि जनता ने किसे अपना जनादेश दिया है और किन राज्यों में सत्ता का समीकरण बदलेगा।
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बुधवार शाम पश्चिम बंगाल चुनाव में दूसरे चरण का मतदान पूर्ण होने के बाद चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के अलग-अलग एग्जिट पोल जारी किए गए। इन सभी राज्यों की मतगणना 4 मई को होगी। पढ़ें पूरी खबर…