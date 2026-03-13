बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम की जयंती को अब केवल दो दिन ही बचे हैं। 15 मार्च को उननी जयंती मनाई जाएगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक जाना-पहचाना, लेकिन राजनीतिक रूप से अहम सवाल फिर से उठने लगा है : “कांशीराम किसके हैं?”

कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी (SP) तक, दलित नेता और आजाद समाज पार्टी (कांशी राम) के चंद्रशेखर आजाद से लेकर खुद बहुजन समाज पार्टी तक, राज्य का लगभग हर राजनीतिक दल उस नेता की विरासत को भुनाने की कोशिश कर रहा है, जिन्हें उत्तरी भारत में दलित राजनीति को नया रूप देने का श्रेय दिया जाता है।

विभिन्न पार्टियों के बीच यह होड़ ऐसे समय में शुरू हुई है, जब सभी पार्टियां 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले दलितों तक अपनी पहुंच बनाने की रणनीति को फिर से तय कर रही हैं। इस होड़ में नया नाम जुड़ा है—विपक्ष के नेता राहुल गांधी का। जाति जनगणना, आरक्षण और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर लगातार मुखर होते जा रहे राहुल से उम्मीद की जा रही है कि वे 13 मार्च को लखनऊ में अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान कांशी राम की विरासत का जिक्र करेंगे।

कांग्रेस नेताओं ने क्या कहा?

इस संबंध में कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यह कदम पार्टी की उस बड़ी कोशिश का हिस्सा है, जिसके तहत वह अपने उस पुराने दलित जनाधार से फिर से जुड़ना चाहती है, जिस पर BSP के उदय से पहले कभी उसका पूरा दबदबा हुआ करता था। एक कांग्रेस नेता ने कहा, “कांग्रेस के लिए कांशी राम का जिक्र करना खास अहमियत रखता है। 1990 के दशक में BSP के उदय के बाद, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपना पारंपरिक दलित जनाधार का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। राहुल का यह जनसंपर्क अभियान—जो सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और प्रतिनिधित्व पर केंद्रित है—उसी खोई हुई राजनीतिक जमीन को फिर से हासिल करने की एक कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।”

यह प्रतीकात्मक कदम कोई इत्तेफाक नहीं है। कांशी राम का नारा — “जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी” — उस भाषा की झलक दिखाता है जिसका इस्तेमाल राहुल सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और आनुपातिक प्रतिनिधित्व की वकालत करते हुए करते रहे हैं, खासकर उनका नारा “जितनी आबादी, उतना हक”।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि पार्टी ने दो साल पहले कांशीराम की जयंती पर अनुसूचित जातियों (SCs) के बीच एक अभियान शुरू किया था। इस साल, राहुल से उम्मीद की जा रही है कि वे पार्टी के दलित नेताओं के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्रों और बौद्धिक हलकों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके इस अवसर को मनाएंगे।

समाजवादी पार्टी में भी गूंज

समाजवादी पार्टी (SP) के राजनीतिक संदेशों में भी ऐसी ही गूंज देखी जा सकती है। कांशीराम के “बहुजन” सामाजिक गठबंधन के विचार की तुलना अक्सर सपा के हालिया फॉर्मूले — पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक (PDA) — से की जाती है, जिसने 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी को जबरदस्त फायदा पहुंचाया। पार्टी को उम्मीद है कि उसका PDA फॉर्मूला विधानसभा चुनावों से पहले उसके पक्ष में वोटों को मजबूत करने में मदद करेगा।

एक सपा नेता ने कहा, “कांशीराम ने ‘बहुजन’ की बात की थी — जो दलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) और अल्पसंख्यकों का एक व्यापक गठबंधन था। आज, सपा के PDA फॉर्मूले को व्यापक रूप से उसी सामाजिक समीकरण से प्रेरित माना जाता है जिसे कांशीराम ने सामने रखा था।”

पार्टी नेताओं का यह भी कहना है कि पिछले राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, कांशीराम की विरासत SP जैसी पार्टियों के लिए भी आज भी प्रासंगिक बनी हुई है। सपा की पिछली सरकारों के दौरान, ऐसे आरोप लगे थे कि कांशीराम के नाम पर बनी संस्थाओं के नाम बदल दिए गए थे। फिर भी, उनके द्वारा सोचे गए सामाजिक गठबंधन का प्रभाव राजनीतिक रणनीतियों को आकार देना जारी रखे हुए है। 15 मार्च को, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कई कार्यक्रमों की योजना बनाई है।

राज्य की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। 2022 के चुनावों में, बीजेपी ने इन सीटों में से 58 पर जीत हासिल की, जबकि सपा ने 16 पर; वहीं कांग्रेस इन सीटों में से एक भी सीट जीतने में नाकाम रही। राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से, बीजेपी ने राज्य की 17 अनुसूचित-आरक्षित सीटों में से आठ पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस ने एक सीट जीती। सपा सात सीटों पर विजयी रही।

इस बीच, बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती से उम्मीद है कि वे 15 मार्च को पार्टी कार्यक्रमों के जरिए यह वर्षगांठ मनाएंगी, जबकि आजाद के इस वर्षगांठ के आस-पास आगरा में एक रैली करने की संभावना है। इनमें से हर पहल कांशीराम के वैचारिक और सामाजिक आधार — विशेष रूप से दलितों और अन्य हाशिए पर पड़े समूहों — से जुड़ने की एक कोशिश को दर्शाती है।

बीएसपी संस्थापक की विरासत पर कब्जा करने की यह होड़ इसलिए भी चौंकाने वाली है, क्योंकि कांशीराम ने अपने जीवनकाल में ज्यादातर मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों की कड़ी आलोचना की थी, और बीएसपी को ‘बहुजन’ अस्मिता की मुखरता के लिए एक स्वतंत्र माध्यम के तौर पर स्थापित किया था। फिर भी, दशकों बाद, इन्हीं पार्टियों के नेता उनके विचारों और राजनीतिक प्रतीकों का सहारा ले रहे हैं।

इसका एक कारण उन नेताओं का व्यापक नेटवर्क है, जिन्होंने कभी कांशीराम के साथ काम किया था। कांग्रेस के एक नेता के अनुसार, आज उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा प्रभावशाली राजनेता — जिनमें सांसद, विधायक और मंत्री शामिल हैं — किसी न किसी समय कांशी राम या उनके द्वारा खड़े किए गए ‘बहुजन आंदोलन’ से जुड़े रहे हैं। इनमें बीजेपी के ब्रजेश पाठक, राम अचल वर्मा और लालजी वर्मा, साथ ही नसीम उद्दीन सिद्दीकी शामिल हैं। अन्य लोगों में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ब्रज लाल खाबरी भी शामिल हैं।

कांग्रेस नेताओं ने बताया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, बहुजन समाज पार्टी (BSP) के संस्थापक कांशीराम की जयंती से दो दिन पहले, 13 मार्च को लखनऊ में उनके सम्मान में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस नेता, जो रायबरेली से सांसद हैं, इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रमुख दलित नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों की एक सभा को संबोधित कर सकते हैं। पूरी खबर पढ़ें…



