IFFI Jury Head’s remark row: कश्मीरी पंडित और सुरक्षा बलों के जवानों के कत्ल के वक्त कहां थे The Kashmir Files के समर्थक, IFFI विवाद पर बोले संजय राउत

IFFI Jury Head’s remark row: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के जूरी हेड नदव लापिड (Nadav Lapid) के विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ को घटिया और प्रोपेगेंडा फिल्म बताया था।

संजय राऊत ने कश्मीर फाइल्स फिल्म को एक प्रोपोगेंडा बताया है। (फोटो : ANI)

IFFI Jury Head’s remark row: इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के जूरी हेड नदव लापिड (Nadav Lapid) के विवेक अग्निहोत्री की ‘द कश्मीर फाइल्स’ को घटिया और प्रोपेगेंडा बताए जाने की बाद शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राऊत (Sanjay Raut) का बयान सामने आया है। संजय राऊत ने कहा कि कश्मीर फाइल्स एक प्रोपोगेंडा फिल्म थी जो एक दल ने दूसरे दल के विरोध में बनाई गयी थी। उन्होने कहा कि इस फिल्म के बाद कश्मीर में सबसे ज्यादा हत्याएं हुईं। कश्मीर पंडित और सुरक्षाकर्मी मारे गए तब कश्मीर फाइल्स वाले कहां थे ?

