दैनिक भास्कर, भारत समाचार चैनल पर छापेमारी को लेकर बरसा विपक्ष, कहा- इतना ही डरते हो तो कुर्सी पर क्यों…?

मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर और भारत समाचार चैनल के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की छापेमारी के बाद मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष लामबंद होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने इस मीडिया को डराने का प्रयास करार दिया है। इस मामले की आंच की गर्माहट सोशल मीडिया पर भी महसूस की जा रही है। जहां तमाम बड़े पत्रकार व बुद्धिजीवी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे मीडिया को डराने का प्रयास करार देते हुए बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए कहा कि उनका संदेश साफ़ है, जो भाजपा सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसे बख्शेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि ऐसी सोच बेहद ख़तरनाक है। सभी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए।

वहीं यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास बीवी ने इसे मोदी शाह के आयकर विभाग का छापा करार देते हुए कहा कि इतना ही डरते हो तो कुर्सी पर क्यों बैठे हो।

इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस छापेमारी को केंद्र द्वारा मीडिया को दबाने का प्रयास बताते हुए कहा कि यह सत्तारूढ़ भाजपा की फासीवादी मानसिकता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार अपनी रत्तीभर आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती है। यह भाजपा की फासीवादी मानसिकता है जो लोकतंत्र में सच्चाई का आइना देखना भी पसंद नहीं करती है। उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई कर मोदी सरकार मीडिया को दबाकर संदेश देना चाहती है कि यदि गोदी मीडिया नहीं बनेंगे तो आवाज कुचल दी जाएगी।

राष्ट्रीय जनता दल ने छापेमारी की निंदा करते हुए कहा कि राज्य और केंद्र सरकार की सच्चाई और नाकामियां दिखाने के लिए दैनिक भास्कर अखबार के कई ठिकाने पर इनकम टैक्स छापेमारी कर रहा है। सत्ता शीर्ष पर बैठे तानाशाह अंदर से बहुत डरपोक है। उन्होंने कहा कि दैनिक भास्कर के ख़िलाफ प्रतिशोधात्मक कारवाई की हम निंदा करते है।

ममता बनर्जी ने इस छापेमारी को लोकतंत्र को कुचलने का प्रयास करते हुए कहा कि पत्रकारों और मीडिया घरानों पर हमला लोकतंत्र को कुचलने का एक और क्रूर प्रयास है। दैनिक भास्कर की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की इस प्रतिशोधात्मक कार्रवाई की निंदा करती हूं, जोकि सत्य को दबाने की एक कोशिश है।

The attack on journalists & media houses is yet another BRUTAL attempt to stifle democracy.#DainikBhaskar bravely reported the way @narendramodi ji mishandled the entire #COVID crisis and led the country to its most horrifying days amid a raging pandemic. (1/2)

— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 22, 2021