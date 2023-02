Live

Budget 2023 Political Reactions Live: आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भूपेश बघेल ने की GST राज्य को देने की मांग

Budget 2023 Political Leaders Reaction Live Updates in Hindi: बजट सत्र की शुरुआत पर मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया। उन्होंने विपक्षी दलों से सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की।

बजट 2023 राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रिया (Source- Indian Express)

Go to Live Updates India Union Budget 2023 Political Reactions Live Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बुधवार (1 फरवरी) को साल 2023-24 का बजट पेश करेंगी। वित्तमंत्री सीतारमण (Nirmala Sitharaman) अपना लगातार पांचवां बजट पेश करने जा रही हैं। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्णकालिक बजट होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट से पहले कहा, “जनता की मांग है कि जगदलपुर और सरगुजा क्षेत्र में नई ट्रेनें चलाई जाएं। पहले रेल बजट होता था लेकिन अब ऐसी कोई घोषणा अलग से नहीं की जाती। हमने मांग की है कि GST, केंद्रीय उत्पाद शुल्क राज्य को दिया जाए।” दूसरी ओर, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) ने मंगलवार को बजट से उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर कहा, “मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं है क्योंकि इस साल भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट अधूरे वादों से भरा रहेगा।” Live Updates Budget 2023 Political Parties Reactions Latest News Live Updates: आज बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री सीतारमण, भूपेश बघेल ने की GST राज्य को देने की मांग, जानें पल-पल की अपडेट्स 08:06 (IST) 1 Feb 2023 विंडशील्ड नहीं रियरव्यू मिरर के माध्यम से देख रहा है आर्थिक सर्वे- पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम बजट से पहले पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, “संसद में मंगलवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिक स्थिति के बारे में एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण का अभाव है। इसका ध्यान आगे देखने, सरकार को नुकसान के बारे में चेतावनी देने और उससे कैसे डील करना है, इसके बजाय रियरव्यू मिरर से देख रहा है। चिदंबरम ने द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान कहा, “ऐसा लगता है कि सर्वेक्षण रियरव्यू मिरर के माध्यम से देख रहा है। यह विंडशील्ड के माध्यम से नहीं देख रहा है। इसमें से अधिकांश रियरव्यू मिरर है। पिछले साल क्या हुआ, पिछले पांच सालों में क्या हुआ। यह उपयोगी है लेकिन यह निश्चित रूप से यह नहीं बताता है कि हम आगे क्या देख सकते हैं।” आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मजबूत और तेज करने के लिए इस बार के बजट (Budget-2023) में आयात किए जाने वाले कई तरह के सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने का ऐलान किया जा सकता है। आयात को कम करने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार 35 सामानों पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी कर रही है।