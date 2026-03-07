करीब 7 साल पहले दीपाली दास को असम में विदेशी मान लिया गया था और उन्हें 2 साल तक डिटेंशन कैंप में रहना पड़ा। बाद में उन्होंने CAA के तहत नागरिकता के लिए आवेदन किया। अब उन्हें आधिकारिक रूप से भारत की नागरिकता का प्रमाण पत्र मिल गया है। दिलचस्प बात यह है कि 60 साल की इस महिला के वकील धर्मानंद देब ने बताया कि उन्होंने एक खास दस्तावेज के आधार पर यह साबित किया कि वह बांग्लादेश की नागरिक हैं। यह दस्तावेज वही रिपोर्ट थी, जिसे पहले असम पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने उनके खिलाफ विदेशी होने का मामला दर्ज करने के लिए बनाया था।

असम के कछार जिले के हवाइथांग इलाके के एक गांव में अपने परिवार के साथ रहने वाली दीपाली दास के खिलाफ मामला तब शुरू हुआ जब असम पुलिस के एक सब-इंस्पेक्टर ने फॉरेन ट्रिब्यूनल को एक संदर्भ भेजा जिसमें कहा गया था कि उन पर संदेह है कि वे एक विदेशी हैं जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से असम में दाखिल हुई थीं। यह असम में नागरिकता हासिल करने की लास्ट डेट थी। इसके बाद, कछार स्थित विदेशी न्यायाधिकरण ने फरवरी 2019 में उन्हें विदेशी घोषित कर दिया।

मेरी मां दो साल तक सिलचर जेल में रहीं- आदित्य

दीपाली दास के बेटे आदित्य ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “2019 में उस दिन, कुछ पुलिसकर्मी गांव में मेरे पिता की फास्ट-फूड की दुकान पर आए और कहा कि उन्हें कुछ कागजात पर साइन करने के लिए उनके साथ चलना होगा। लेकिन वे सीधे उन्हें सिलचर सेंट्रल जेल ले गए और वह वहां दो साल से ज्यादा समय तक रहीं।”

बराक घाटी में नागरिकता के मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ता कमल चक्रवर्ती ने कहा कि उन्होंने मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट के 2020 के सामान्य आदेश के आधार पर उनकी जमानत हासिल करने में मदद की, जिसमें यह घोषित किया गया था कि दो साल की हिरासत पूरी कर चुके विदेशियों को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

हम कोर्ट और पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं- आदित्य

आदित्य ने कहा, “इतने सालों से हम अदालतों और पुलिस के चक्कर लगा रहे हैं। जमानत पर रिहा होने के बाद से उन्हें हर हफ्ते धोलाई पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगानी पड़ती है, जो बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरे पिता बहुत बीमार हैं और उन्हें उनकी देखभाल करनी पड़ती है। बहुत सारी परेशानियां आई हैं।” आदित्य ने शुक्रवार शाम को गृह मंत्रालय के नागरिकता अधिनियम (CAA) के पोर्टल से अपनी मां का नागरिकता प्रमाण पत्र डाउनलोड किया।

दिसंबर 2019 में असम में खासतौर पर असमिया भाषी ब्रह्मपुत्र घाटी में, सीएए के पारित होने पर विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन बराक घाटी के बंगाली बहुल जिलों कछार, करीमगंज और हैलाकांडी में प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग थी। यह क्षेत्र, जो बांग्लादेश के साथ 125 किलोमीटर से ज्यादा लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान में उत्पीड़न से बचने के लिए पलायन कर गया था और इस अधिनियम का स्वागत बंगाली हिंदुओं को उनकी नागरिकता संबंधी चुनौतियों से राहत दिलाने के साधन के रूप में किया गया था।

इसे 2024 में लागू किया जाना था, लेकिन सितंबर 2025 तक राज्य सरकार ने कहा था कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत केवल तीन लोगों को ही नागरिकता मिली है। इंडियन एक्सप्रेस ने पहले बताया था कि बराक घाटी में नागरिकता मामलों का सामना कर रहे कई बंगाली हिंदुओं के लिए सीएए का रास्ता इसलिए व्यवहार्य नहीं था क्योंकि उन्हें यह साबित करने के लिए जरूरी दस्तावेज पेश करने पड़ते थे कि वे बांग्लादेश के नागरिक हैं या कोई ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करना पड़ता था जिससे पता चले कि उनके माता-पिता, दादा-दादी या परदादा-परदादी में से कोई एक बांग्लादेश का नागरिक है या रह चुका है।

सब-इंस्पेक्टर की रिपोर्ट थी काफी अहम- वकील धर्मानंद देब

वकील धर्मानंद देब ने कहा, “दीपाली दास के मामले में, उस सब-इंस्पेक्टर द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण थी, जिसने उन्हें विदेशी न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के परानी बनियाचुंग, सिलहट का पता बताया था और कहा था कि वह वहीं से असम आई थीं। हमने यह जांच रिपोर्ट एफटी से हासिल की और चूंकि यह एक आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट है, इसलिए हमने इसे आवश्यक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया। आज उन्हें इस अधिनियम के तहत नागरिकता दी गई है, इस आधार पर कि उन्होंने धार्मिक उत्पीड़न के कारण फरवरी 1988 में भारत में प्रवेश किया था।”

यह भी पढ़ें: क्या है नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या हुआ बदलाव

सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6ए को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। धारा 6ए नागरिकता अधिनियम, 1955 का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसे असम समझौते के तहत लागू किया गया था। यह प्रावधान 24 मार्च, 1971 से पहले असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। असम में लंबे समय से अवैध अप्रवासियों की समस्या रही है, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से। 1985 में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन (AASU) और भारत सरकार के बीच हुए असम समझौते के बाद धारा 6ए को कानून में जोड़ा गया था। इसका उद्देश्य असम में रहने वाले “विदेशियों” की पहचान और उनके नियमन को स्पष्ट करना था। पढ़ें पूरी खबर…