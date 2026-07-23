जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग में लाल चौक के पास आतंकवादियों ने बुधवार को पुलिस टीम पर गोलियां चलाईं। इस हमले में हवलदार आशिक हुसैन ने जान गंवाई। हेड कांस्टेबल की मौत के एक दिन बाद गुरुवार तड़के दो स्थानीय आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया गया। गुरुवार को दक्षिण कश्मीर के हसनपोरा और बिजबेहरा इलाकों में हारून गनी और आदिल अहमद ठोकर के घरों को ध्वस्त कर दिया गया।

अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भी इसी तरह की तोड़फोड़ की घटनाएं हुई थीं, जब घाटी के विभिन्न हिस्सों में कम से कम नौ संदिग्ध आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया गया था। घटना के सीसीटीवी फुटेज में अमरनाथ यात्रा पर ड्यूटी पर तैनात आशिक हुसैन पर एक अकेले आतंकवादी द्वारा करीब से गोली चलाते हुए दिखाया गया है।

2500 से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया गया

पुलिस सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर से 2500 से अधिक युवाओं को हिरासत में लिया गया है, जिनमें श्रीनगर से 700 से अधिक, बुडगाम से 200 से अधिक, बारामूला से 178 और गांदरबल से सौ से अधिक युवा शामिल हैं। इसके अलावा दक्षिण कश्मीर के चार जिलों अनंतनाग, शोपियां, कुलगाम और पुलवामा से दर्जनों युवाओं को हिरासत में लिया गया है।

इस तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए- उमर अब्दुल्ला

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को अनंतनाग में हुए आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत के बाद की जा रही बदले की कार्रवाई के खिलाफ कहा कि लोगों को साथ लिए बिना हिंसा को खत्म नहीं किया जा सकता। अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से कहा, ”मैं पुलिस के गुस्से को समझता हूं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस तरह की त्वरित दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।” उन्होंने कहा, ”हमने पहलगाम हमले के बाद भी ऐसे ही हालात देखे थे जब कुछ लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया था। उस समय मुझे इस तरह की कार्रवाई पर रोक के लिए केंद्र सरकार से बात करनी पड़ी थी।”

आशिक हुसैन की हत्या की निंदा करते हुए पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने भी कहा कि ‘कथित’ आतंकवादियों के मकान को ध्वस्त करना ‘सामूहिक सजा’ है जिसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार स्वयं यह दावा करती है कि उग्रवाद लगभग जीरो हो गया है तो उसे पूरे समुदाय के साथ जैसे को तैसा करने के बजाय निर्दोष नागरिकों के प्रति अधिक मानवीय और कानूनी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

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अनंतनाग में लाल चौक के पास आतंकवादियों ने बुधवार को पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। इसमें एक हवलदार घायल हो गया। घायल हवलदार को तुरंत अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। हवलदार का नाम आशिक हुसैन था। अधिकारियों ने बताया कि अस्पताल में डॉक्टरों ने आशिक हुसैन को मृत घोषित कर दिया। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें