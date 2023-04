जानिए कौन हैं सिक्किम की ये पुलिस अधिकारी जो अब सुपरमॉडल बनकर कमा रहीं नाम

एक्शा केरुंग छोटे से गांव रुम्बुक की रहने वाली हैं। उन्हें 14 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद 2019 में पुलिस की नौकरी मिली। अब वे एक सुपर मॉडल भी हैं।

एक्शा केरुंग को 14 महीने की कठिन ट्रेनिंग के बाद पुलिस की नौकरी मिली। (Eksha Kerung insta)

23 साल की एक्शा केरुंग ने साबित कर दिया है कि सपने सच होते हैं। तभी तो आज वे एक सुपर मॉडल बन चुकी हैं। वे रुम्बुक गांव की रहने वाली हैं। 14 महीने की कठोर ट्रेनिंग के बाद उन्हें 2019 में पुलिस की नौकरी मिली। जब उन्हें नौकरी मिली वे ग्रेजुएशन कर रही थीं। उनके अंदर टैलेंट कूट-कूट कर भरा है और इसी कारण वे लोंग के बीच काफी फेमस हैं। वे खुद की फिटनेस पर काफी ध्यान देती हैं। वे दिन रात मेहनत करती हैं और इसी की बदौलत आज एक फेमस ब्यूटी ब्रांड की ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। वे बैडमिंटन क्वीन पीवी सिंधु, सिंगर अनन्या बिड़ला की तरह ब्रांड एंबेसडर बन गई हैं। ब्यूटी ब्रांज के इस ऐड में वो इन दिनों सुहाना खान के साथ नजर आ रही हैं। छोटे से गांव से निकल कर पुलिस में भर्ती होने तक का सफर वैसे सुहाना खान की बात तो हर कोई करता है मगर यहां तक पहुंचने के लिए एक्शा केरुंग ने काफी मेहनत की है। उनरा स्ट्रगल बचपन से ही शुरु हो गया था। गांव से निकलकर यहां तक पहुंचना उनके लिए आसान नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार, अपने घर में वे इकलौती कमाने वाली हैं। उन्होंने पुलिस से लेकर मॉडल बनने तक का सफर तय किया है। वे अभी भी मेहनत कर रही हैं और आगे बढ़ रही हैं। सोशल पर काफी लोग करते हैं फॉलो सोशल मीडिया पर उनके 212k फॉलोअर्स हैं। उनकी हर पोस्ट पर लाखों लोगों के कमेंट्स आते हैं। वे युवा लड़कियों को रूढ़िवादिता तोड़कर आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करती हैं। इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से पता चला कि ये सिर्फ एक पुलिस और मॉडल ही नहीं बल्कि एक बॉक्सर, एक बाइकर भी हैं। उनके बायो में लिखा है, “न्यूयॉर्क के लिए रवाना…बचाने से लेकर मारने तक।” जब वे टीनएजर थीं तो 2018 में मिस सिक्किम पेजेंट में भाग लिया था। इसके बाद 2021 में एक्शा केरुंग ने एमटीवी सुपरमॉडल ऑफ़ द ईयर सीज़न 2 में भाग लिया। उन्हें जज मलाइका अरोड़ा, मिलिंद सोमन और अनुषा दांडेकर से स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उन्हें उपविजेता का ताज पहनाया गया। सपने को जी रही हूं अपनी शो के वीडियो पोस्ट में एक्शा ने कहा है कि मैं हमेशा फोकस थी। आखिरकार मैं अपने सपने को जी रही हूं। मैं हमेशा खुद को शो में देखना चाहता थी। यहां तक आने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। मुझे काफी समय लगा। यह मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत हिम्मत से काम लेना पड़ा। बाइकिंग, बॉक्सिंग में चैंपियन मीडिया रिपोर्टस के अनुसार, 19 साल की उम्र में ही एक्शा ने अपने घऱ की जिम्मेदारी ले ली। बाइकिंग करना उनका पसंदीदा शौक है। यब तब हुआ जब एक्शा के पिता उनके भाई को बाइक चलाने सिखा रहे थे तब उन्होंने अपनी बेटी को भी बाइक सीखने के लिए मोटिवेट किया। एक्शा का कहना है कि उनके पिता ने बॉक्सिंग से लेकर बाइकिंग तक हमेशा उनके जुनून का सपोर्ट किया है। उनके पिता ने ही एक्शा को मुक्केबाजी सिखाई ताकि वह अपनी शारीरिक फिटनेस बरकरार रख सकें। इतना ही नहीं, एक्शा ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में सिक्किम का प्रतिनिधित्व भी किया है। इसके साथ ही उन्होंने अंशुमान झा और रिद्धि डोगरा-स्टारर फिल्म लकड़बग्घा में एक छोटे से रोल के साथ बॉलीवुड में भी डेब्यू किया है। https://www.jansatta.com/blank.html

