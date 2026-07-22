दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लाल चौक के पास आतंकवादियों ने बुधवार को पुलिस टीम पर गोलियां चला दी। इसमें एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। घायल पुलिसकर्मी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि पुलिसकर्मी का नाम आशिक हुसैन था।

हमले के तुरंत बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की एक संयुक्त टीम ने पूरे इलाके को खाली कराया। टीम हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है। हमले के बाद इलाके में कई और जवानों को भेजा गया है।

बीते साल अप्रैल में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह घाटी में पहला ऐसा हमला है।