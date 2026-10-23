पंजाब के लुधियाना जिले के दोराहा में कश्मीर जा रही बस पर पत्थर फेंके जाने के पांच दिन बाद खन्ना पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि यह न तो हेट क्राइम था, और न ही हरियाणा की घटना से जुड़ा है। खन्ना पुलिस ने आरोपी की पहचान अभिषेक उर्फ गोलू के तौर पर की है, जो उत्तर प्रदेश के बनारस के ताड़ी घाट गांव का रहने वाला है। हालांकि वह अभी दोराहा में रह रहा है। पुलिस ने कहा कि उसके दो साथी जिन्होंने बस पर पत्थर फेंके थे, वह फरार हैं।

दिल्ली से चली श्रीनगर जा रही बस पर रविवार रात करीब 11 बजे दोराहा के पास पत्थर फेंके गए। इस घटना में एक खिड़की का शीशा टूट गया। बस कश्मीर के ट्रांसपोर्टर स्टार वर्ल्ड वेंचर की थी। एक दिन पहले शनिवार को इसी ट्रांसपोर्टर की बस पर हरियाणा के करनाल जिले में भी हमला हुआ था, जिसके बाद खन्ना पुलिस दोनों घटनाओं के बीच लिंक की जांच कर रही है।

खन्ना के पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा?

खन्ना के पुलिस अधीक्षक (इन्वेस्टिगेशन) राकेश कुमार यादव ने कहा, “दोनों घटनाओं में कोई लिंक नहीं है। हमने एक लोकल आदमी को अरेस्ट किया है जो आदतन अपराधी है। पहले भी वह ऐसे छोटे-मोटे क्राइम में शामिल रहा है। जिस दिन उसने बस पर पत्थर फेंके, उसी दिन उसने उसी रूट पर एक ट्रक पर भी पत्थर फेंकने की कोशिश की। वह चेन स्नैचिंग की घटनाओं में भी शामिल था। यह सिर्फ़ एक इत्तेफ़ाक है कि बस कश्मीर जा रही थी। यह कश्मीरियों पर टारगेटेड हमला नहीं था।”

क्यों हुई थी घटना?

पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि उसके दो साथियों को भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और पुलिस काम पर लगी हुई है। उन्होंने कहा, “ऐसे साइको एलिमेंट्स सिर्फ़ मज़े के लिए ऐसा करते हैं, उनका कोई मकसद नहीं होता। उसने बस बिना किसी वजह के इलाके से गुज़र रही गाड़ियों पर पत्थर फेंके। हमें कुछ ट्रक ड्राइवरों से भी शिकायत मिली थी कि उसी रूट पर उनकी गाड़ियों पर भी पत्थर फेंके गए थे।”

डीएसपी हरमनप्रीत सिंह चीमा ने कहा, “यह केस सेंसिटिव था। सबसे पहले, हमें हरियाणा की घटना से इसके लिंक की जांच करनी थी और दूसरा, शक था कि यह एक हेट क्राइम है। कैमरों की मदद से टेक्निकल जांच की गई। बाइक पर आए तीन आरोपियों की पहचान हुई। उनका काम करने का तरीका सुनसान रास्तों पर चलती गाड़ियों को टारगेट करना है और जब पत्थरबाजी की वजह से गाड़ी रुक जाती है, तो वे ड्राइवर और पैसेंजर से स्नैचिंग करते हैं। उनका मकसद शरारत और स्नैचिंग करना था और हमें हरियाणा की घटना या हेट क्राइम से इसका कोई लिंक नहीं मिला।”

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हरियाणा के करनाल में श्रीनगर जा रही एक लग्जरी बस पर कथित तौर पर पत्थरबाजी हुई है। यह घटना शनिवार रात हुई है। घटना में कई कश्मीरी यात्री घायल हो गए। यात्रियों ने हरियाणा पुलिस पर परेशान करने का आरोप लगाया और कहा कि हमलावरों के बजाय, उन्होंने एक यात्री को उठा लिया। हालांकि हरियाणा पुलिस ने कहा कि यह घटना पार्किंग विवाद की वजह से हुई और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने के कारण कोई FIR दर्ज नहीं की गई है। पढ़ें पूरी खबर