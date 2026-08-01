बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय लोकसभा सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। पप्पू यादव शुक्रवार को राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुजारी का वेश धारण करके संसद भवन के ‘मकर द्वार’ के सामने बैठे थे। इस मामले में ही यह शिकायत दर्ज कराई गई है।

पप्पू यादव के खिलाफ शिकायत सूर्य मैथिल नाम के शख्स ने जहांगीरपुरी पुलिस थाने में दर्ज कराई है।

शिकायत में उन्होंने कहा है कि पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो विरोध प्रदर्शन किया उससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है और सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि पप्पू यादव के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने समर्थन दिया था। न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सूर्य मैथिल ने कहा कि पप्पू यादव ने संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान धार्मिक प्रतीकों का अपमान किया है।

धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप

मैथिल ने कहा, “पप्पू यादव ने संसद के बाहर जो तमाशा किया, उसे राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश कुमार और इंडिया गठबंधन के अन्य सांसदों का समर्थन प्राप्त था। इसमें पप्पू यादव ने भगवान राम लला विराजमान की तस्वीर को अपने पैरों के नीचे तक रख दिया… इससे सनातनियों की भावनाएं आहत हुई हैं। “

मैथिल ने कहा कि उन्होंने इसके खिलाफ जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और वह गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली पुलिस आयुक्त, डीसीपी नॉर्थ, डीसीपी नॉर्थ वेस्ट, एसीपी जहांगीरपुरी और एसएचओ जहांगीरपुरी से मांग करते हैं कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए इन सभी के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।

‘चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़’ के लगाए थे नारे

संसद के मकर द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए सांसदों ने ‘चढ़ावा चोर, गद्दी छोड़’ के नारे लगाए थे। सांसदों ने मकर द्वार की सीढ़ियों के सामने दान-पात्र रखे और पप्पू यादव इनके पास बैठ गए थे। राहुल गांधी समेत सांसदों ने बक्सों में पैसे डाले जबकि गेरुआ कपड़े पहने यादव ने पैसे अपनी जेब में डाल लिए।

विहिप और संत समाज ने की थी निंदा

विश्व हिंदू परिषद (विहिप) ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी को लेकर संसद परिसर में भगवा कपड़े पहनकर किए गए प्रदर्शन की निंदा की है और कहा है कि इससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ है। अखिल भारतीय संत समिति ने भी इस विरोध-प्रदर्शन की आलोचना की और इसमें शामिल सांसदों के निष्कासन की मांग की।

समिति ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से प्रदर्शन में शामिल सांसदों की सदस्यता रद्द करने की अपील की।

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विपक्षी सांसदों ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन किया। बिहार के पूर्णिया से सांसद निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भगवा कपड़े पहने हुए संसद परिसर में बैठ गए। पप्पू यादव की वेशभूषा पर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने सवाल उठाया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।