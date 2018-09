बिहार पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ये गिरोह मध्य प्रदेश में जबलपुर के हथियार डिपो से बेकार एके-47 की चोरी करवाता था। इसके बाद एक रिटायर्ड सैनिक एके-47 को दोबारा ठीक करके इसे मुंगेर के हथियार तस्करों को सप्लाई करता था। इस काम के एवज में फौजी को 4.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपये तक मिलते थे। गिरोह ने अब तक करीब 60 से 70 एके-47 की डिलीवरी आतं​कवादियों और नक्सलियों को दी है। पुलिस ने इस गिरोह के जुड़े कई लोगों को 3 एके-47 और अन्य हथियारों के साथ दबोचा है।

मुंगेर के एसपी बाबूराम ने एएनआई को बताया,” मुंगेर पुलिस ने 30 अगस्त को जमालपुर के जुबली वेल चौक से तीन एके-47 रायफलों के साथ इमरान को गिरफ्तार किया था। पुलिस से पूछताछ में उसने बताया कि इन हथियारों की डिलीवरी उसे मध्य प्रदेश के जबलपुर के पुरुषोत्तम लाल रजक ने दी थी। वह लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से जमालपुर आया था।”

Bihar: Police arrested a man (in white vest) y’day&seized three AK-47 rifles from him in Munger. SP Munger says ‘We have names of a few people. We’ll investigate&take action. There’s a gang&we suspect weapons have reached several people. Some weapons have also reached the naxals’ pic.twitter.com/A9Rqw7bvsL

— ANI (@ANI) September 8, 2018