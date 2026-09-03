लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को बिहार छात्र आंदोलन में घायल हुए युवाओं से मुलाकात की। इस दौरान राहुल गांधी ने युवाओं के साथ खड़े रहने और उनकी हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, “बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज उठाने पर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली।”

राहुल गांधी ने कहा, “पुलिस की लाठियों, AK-47 और पिस्तौल से चली गोली ने कई छात्रों को घायल कर दिया। सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर AK-47 से गोली मारकर तोड़ दिया। साथ ही उनकी जिंदगी का सपना भी।”

नेता विपक्ष ने आगे कहा, “ये युवा सिर्फ निष्पक्ष अवसर, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था और अपने अधिकार मांग रहे थे। ऐसी मांग पर लाठियां और गोलियां चलाने की क्या जरूरत थी? और इतनी बड़ी बर्बरता की जिम्मेदारी सिर्फ कुछ छोटे अधिकारियों पर डालकर सरकार बच नहीं सकती। यह कार्रवाई या तो ऊपर के आदेश का नतीजा है या फिर सत्ता की घोर नाकामी।”

बिहार के उन छात्रों और युवाओं से मिला, जिन्होंने सिर्फ परीक्षा व्यवस्था में धांधली के खिलाफ आवाज़ उठाने पर भयंकर पुलिस बर्बरता झेली।



पुलिस की लाठियों, AK-47 और पिस्तौल से चली गोली ने कई छात्रों को घायल कर दिया। सेना में जाकर देश की सेवा करने की ख्वाहिश रखने वाले एक युवा का पैर… pic.twitter.com/GQFKfEO3gz — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 3, 2026

राहुल गांधी ने कहा, “बिहार सरकार कुछ भी कर ले मैं इन युवाओं के साथ खड़ा हूं। इनकी हर संभव मदद करने को तैयार हूं। BJP याद रखे-युवाओं की आवाज़ दबाने वाली हर सत्ता को एक दिन जनता के सामने जवाब देना पड़ता है। वह दिन अब दूर नहीं है।”

यह घटना सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 के इस्तेमाल को लेकर उठे विवाद के बीच सामने आई है। बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि भीड़ में फंसने के बाद एक पुलिस कांस्टेबल ने एके-47 से हवा में चार गोलियां चलाईं, जबकि सरकार का कहना है कि गोलीबारी में कोई भी प्रदर्शनकारी घायल नहीं हुआ। कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है।

राहुल गांधी का “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम

बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस वक्त देशभर के कई शहरों में “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं।

“छात्रों की गूंज” कार्यक्रम के तहत राहुल गांधी ने 8 अगस्त 2026 को प्रयागराज के केपी कॉलेज ग्राउंड में प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों और युवाओं से मुलाकात की थी। उन्होंने पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा प्रणाली की कमियों के मुद्दों पर चर्चा की।

22 अगस्त 2026 को पुणे में उन्होंने ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम में हिस्सा लिया और छात्रों की समस्याओं को सुना।

अब 2 सितंबर 2026 को राहुल गांधी ने नासिक में आदिवासी छात्र-छात्राओं के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आश्रमशालाओं व हॉस्टल के हालात और छात्रों की अन्य मांगों पर बात की तथा कहा कि शिक्षा हर भारतीय छात्र का अधिकार है।

‘बीजेपी को हराना इतना आसान नहीं है’, इमरान मसूद बोले- हमें सब चीजों को फाइनल करके निकलना चाहिए

सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि यूपी में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि इस लड़ाई के लिए जो भी करना है, उस पर तुरंत काम किया जाना चाहिए। पढ़ें पूरी खबर।