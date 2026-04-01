गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं खिलाफ दर्ज प्राथमिकी (FIR) को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राज्य की भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी ही पार्टी के एक पोस्ट को रीपोस्ट करते हुए कहा कि गुजरात में भाजपा सरकार तानाशाही पर उतर आई है।

आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोस्ट में लिखा, “पिछले तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ 145 FIR हो चुकी हैं। 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार गिरफ़्तार कर चुकी है। बीजेपी गुजरात में हार के डर से आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से बौखलायी हुई है। और अब तानाशाही पर उतर आई है।”

अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा कि आज हमारे राज्य अध्यक्ष इसुदान गढ़वी को गिरफ्तार कर लिया। अब गुजरात का एक-एक शख़्स इनसे बदला लेगा। भाजपा का यह घमंड और अत्याचार गुजरात की जनता ही तोड़ेगी।

पिछले तीन महीनों में गुजरात में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ 145 FIR हो चुकी हैं। 160 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को बीजेपी सरकार गिरफ़्तार कर चुकी है। बीजेपी गुजरात में हार के डर से आम आदमी पार्टी से बुरी तरह से बौखलायी हुई है। और अब तानाशाही पर उतर आई है।



आज हमारे… https://t.co/gxRqNdglTy — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) April 1, 2026

वहीं, आम आदमी पार्टी ने पोस्ट नें लिखा, “AAP कार्यकर्ता की गैर क़ानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन गए AAP के प्रदेश अध्यक्ष को ही भाजपा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में AAP की बढ़ती लोकप्रियता से डर रही है भाजपा।”

बता दें, गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। राज्य में आप आदमी पार्टी ने 460 कैंडिडेट की सूची भी जारी कर दी है। अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान गुजरात का दौरा कर चुके हैं। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने गृह राज्य का दौरा कर सकते हैं।

राज्य के इन चुनावों को 2027 के चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य में पहली बार बीजेपी की नई जोड़ी सीएम भूपेंद्र पटेल और अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा की चुनावी परीक्षा होगी। कांग्रेस की कमान अमित चावड़ा के हाथों में है, जबकि आम आदमी पार्टी की कमान इसुदान गढ़वी के हाथों में है।

‘मोदी जी 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे बतौर पीएम…’ केजरीवाल का दावा

दिल्ली के पूर्व सीएम और AAP के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। मेरा दिल और राजनीतिक समझ कहती है कि मोदी और अमित शाह जाने वाले है। केजरीवाल ने कहा कि मोदी जी की पॉपुलैरिटी आज पाताल लोक पहुंच चुकी है। उनका साम्राज्य जाने वाला है। पढ़ें पूरी खबर।