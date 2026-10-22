प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने भारत और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय संबंधों के पूरे दायरे की समीक्षा करने के लिए गुरुवार को हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता की। टस्क गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे। 16 साल बाद पोलैंड के किसी प्रधानमंत्री का यह पहला भारत दौरा है।

इसी बीच, पोलैंड के वित्त मंत्री आंद्रेज डोमान्स्की ने बुधवार को कहा कि पोलैंड का रक्षा उद्योग भारत के साथ साझेदारी करना चाहता है। उन्होंने कहा कि पोलैंड भारत को रक्षा क्षेत्र में “बेहतरीन और किफायती उपकरण” उपलब्ध करा सकता है। ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ को दिए एक इंटरव्यू में डोमान्स्की ने पोलैंड को तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश बताते हुए कहा कि यह भारतीय कारोबारियों के लिए यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने का एक अच्छा रास्ता बन सकता है। डोमान्स्की भी प्रधानमंत्री टस्क के साथ भारत आए हैं।

यूरोपीय संघ की कुल जीडीपी में पोलैंड का योगदान जर्मनी और फ्रांस से भी ज्यादा

उन्होंने कहा, “पोलैंड की अर्थव्यवस्था अब तक काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। हम यूरोप की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रहे देश हैं। इस साल हमारी जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) की विकास दर 3.6 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। दरअसल, एक ऐसी बात जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, वह यह है कि इस साल यूरोपीय संघ की कुल जीडीपी में पोलैंड का योगदान जर्मनी और फ्रांस से भी ज्यादा होने जा रहा है, जबकि इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं हमसे काफी बड़ी हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाली तिमाहियों में और उम्मीद है कि अगले कुछ वर्षों तक भी हम अपनी विकास दर इसी रफ्तार से बनाए रखेंगे और यह दर 3 प्रतिशत से ऊपर रहेगी।”

उन्होंने कहा, “हालांकि, मेरा काम हमेशा भविष्य को लेकर चिंता करना, आने वाले खतरों के बारे में सोचना और जीडीपी की वृद्धि को आगे बढ़ाने वाले नए रास्ते तलाशना है। मैं यह कहने की हिम्मत करता हूं कि पूरे यूरोप में स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के लिए पोलैंड सबसे बड़ा केंद्र है। हम बड़े स्तर पर परमाणु बिजली संयंत्रों के साथ-साथ एसएमआर (छोटे मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टर) भी विकसित करेंगे।

जाहिर है, इन सभी योजनाओं के लिए धन की जरूरत होगी। इसलिए हम अपनी अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी के रूप में निवेश का स्वागत करने के लिए भी तैयार हैं। हम विदेशी साझेदारों की तलाश कर रहे हैं और चाहते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े निवेशक भी पोलैंड में ज्यादा निवेश करें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी।” प्रधानमंत्री टस्क के साथ भारत दौरे पर कारोबार जगत का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल भी आया है।

रूस और यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने के कारण पोलैंड को रूस की सैन्य ताकत से खतरा बना रहता है। इसी खतरे से निपटने के लिए पोलैंड ने अपने रक्षा उद्योग को काफी मजबूत बनाया है।

डोनामांस्की ने कहा, “हम आपसी सहयोग को और गहरा कर सकते हैं और अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बना सकते हैं। पोलैंड इस समय अपने रक्षा बलों के आधुनिकीकरण पर जीडीपी का करीब 5 प्रतिशत खर्च कर रहा है। इसके साथ ही हम अपने रक्षा उद्योग को भी तेजी से विकसित कर रहे हैं। मेरा मानना है कि हम भारत को बेहतरीन और किफायती रक्षा उपकरण उपलब्ध करा सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “हमारी कंपनियां अनुसंधान और विकास यानी आरएंडडी के क्षेत्र में भारतीय साझेदारों के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि सबसे ज्यादा फायदा तब होता है, जब दोनों देशों के रक्षा उद्योग एक-दूसरे के साथ मिलकर करीब से काम करते हैं और दोनों तरफ आपसी भरोसा मजबूत होता है।” इस सिलसिले में उन्होंने डब्ल्यूबी ग्रुप का उदाहरण दिया, जो पोलैंड और यूक्रेन के लिए अत्याधुनिक रक्षा उपकरण बनाता है।

पोलैंड के अधिकारियों ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में “सबसे बड़ी चुनौती भरोसा कायम करना” होगी। पोलैंड के नजरिये से देखें तो भारत को लंबे समय तक सोवियत संघ और उसके बाद बने रूस के करीब माना जाता रहा है। वहीं, सोवियत दौर में कम्युनिस्ट शासन के दौरान पोलैंड के अपने ऐतिहासिक अनुभवों ने रूस के प्रति उसके मन में गहरा अविश्वास पैदा किया।

डोनामांस्की ने कहा, “हम विदेशी साझेदारों की भी तलाश कर रहे हैं। हम कई क्षेत्रों में साझेदारी करना चाहते हैं और अपने उत्पादों के लिए निर्यात के नए बाजार खोज रहे हैं। लेकिन हम तकनीक, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में भी मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में भी हम अपने भारतीय साझेदारों के साथ संबंधों को और मजबूत कर सकते हैं।”

आर्थिक, रक्षा और ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा

उन्होंने कहा, “हमारी चर्चा मुख्य रूप से आर्थिक मुद्दों और रक्षा उद्योग में सहयोग पर होगी। स्वच्छ ऊर्जा की ओर बदलाव के क्षेत्र में भी साथ मिलकर काम करने की काफी संभावनाएं हैं। भारत ने इस दिशा में जो प्रगति की है, उसे देखकर मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। दूसरी ओर, पोलैंड में भी हम ऊर्जा के अलग-अलग स्रोतों के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए काफी काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में भी हम एक-दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं।”

उन्होंने कहा, “पोलैंड का कृषि उद्योग काफी मजबूत है और वह भारतीय साझेदारों के साथ काम करने के लिए तैयार है। यही बात खनन और भारी उद्योगों पर भी लागू होती है। हम इस समय अपने भारतीय साझेदारों के साथ पहले से कहीं ज्यादा करीब से काम करना चाहते हैं।”

डोनामांस्की ने कहा, “पोलैंड यूरोप की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। यूरोप की जीडीपी में वृद्धि में हमारा योगदान वास्तव में जर्मनी और फ्रांस से भी ज्यादा है। इसका यह भी मतलब है कि पोलैंड उन भारतीय कंपनियों के लिए एक बेहतरीन रास्ता बन सकता है, जो यूरोपीय बाजारों में प्रवेश करना चाहती हैं। हम इस समय पोलैंड में ऊर्जा की कीमतें कम करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और निवेश से जुड़ी प्रक्रियाओं को भी आसान बना रहे हैं। मैं इस मौके का इस्तेमाल सभी भारतीय निवेशकों और कंपनियों को पोलैंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित करने के लिए करना चाहता हूं।”

उन्होंने कहा, “हमारे यहां कई क्षेत्रों में बेहतरीन कंपनियां हैं। इनमें रक्षा, दोहरे इस्तेमाल वाली तकनीक और अंतरिक्ष क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। हम इस समय अंतरिक्ष उद्योग में भी काफी निवेश कर रहे हैं। हमारी आईसीआई (ICEYE) जैसी कंपनियां उपग्रहों के क्षेत्र में बेहतरीन समाधान उपलब्ध करा रही हैं। हम भारत में 80 से ज्यादा पोलिश कंपनियों को लेकर आ रहे हैं।

इनमें कारोबार जगत की प्रमुख कंपनियां शामिल हैं, जो दिल्ली और बेंगलुरु, दोनों जगह अपने भारतीय साझेदारों से मुलाकात करेंगी। इससे हम अपने संबंधों को और मजबूत कर सकेंगे। भारत जैसे साझेदार और भारत जैसी वैश्विक महाशक्ति के साथ मिलकर हम कारोबार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं।”

गुरुवार को प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी प्रमुख पहलुओं की समीक्षा करेंगे। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया गया था। टस्क बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां वह कारोबार जगत से जुड़े लोगों के साथ बातचीत करेंगे। नई दिल्ली और बेंगलुरु, दोनों शहरों में भारत-पोलैंड बिजनेस फोरम का आयोजन किया जाएगा।