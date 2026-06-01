सोशल मीडिया पर शुरू हुई एक लव स्टोरी ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के 22 वर्षीय युवक को नियंत्रण रेखा (LoC) पार कर जम्मू-कश्मीर पहुंचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि, उत्तर कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना ने उसे पकड़ लिया और बाद में जम्मू-कश्मीर पुलिस को सौंप दिया।

सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर ने रविवार को बताया कि PoK से आए एक घुसपैठिए को उरी सेक्टर में LoC पार करते समय सतर्क जवानों ने पकड़ लिया। सेना के बयान में कहा गया, “चिनार वॉरियर्स ने उरी सेक्टर में LoC पार कर रहे एक घुसपैठिए को रोका। जवानों ने संयम बरतते हुए उसे चुनौती दी और सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार कर लिया।”

सूत्रों के अनुसार, पकड़े गए युवक की पहचान जीशान अहमद (22) के रूप में हुई है, जो PoK के हवेली कहूटा इलाके के रंकेरी गांव का निवासी है। उसे बारामूला जिले के उरी क्षेत्र के सीमावर्ती गांव सिलिकोट के पास हिरासत में लिया गया।

सोशल मीडिया पर हुई थी दोस्ती

शुरुआती पूछताछ में जीशान ने बताया कि वह उरी के एक सीमावर्ती गांव में रहने वाली युवती से मिलने के लिए LoC पार कर आया था। दोनों की पहचान सोशल मीडिया के जरिए हुई थी और धीरे-धीरे दोनों के बीच प्रेम संबंध बन गए।

एक सूत्र ने बताया, “दोनों की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और बाद में उनके बीच प्रेम संबंध विकसित हो गया। बातचीत के दौरान युवक ने अपने पारिवारिक विवादों और परेशानियों के बारे में युवती को बताया था।” सूत्रों के मुताबिक, युवती ने जीशान को सलाह दी थी कि वह अपनी समस्याओं से बचने के लिए जम्मू-कश्मीर आ जाए और यहीं बस जाए।

बताया जा रहा है कि युवती ने उसे LoC पार कर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण करने की भी सलाह दी थी। उसने कहा था कि सजा पूरी होने के बाद वह घाटी में बस सकता है।

युवती से भी हुई पूछताछ

मामले की पुष्टि के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने संबंधित युवती को भी पूछताछ के लिए बुलाया। सूत्रों के अनुसार, युवती ने जीशान की कहानी की पुष्टि की है। हालांकि शुरुआती जांच में मामला प्रेम संबंध से जुड़ा नजर आ रहा है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां इसे केवल प्रेम कहानी मानकर नहीं चल रही हैं।

एक अधिकारी ने कहा, “पहली नजर में यह सीमा पार प्रेम प्रसंग का मामला लगता है, लेकिन सेना और पुलिस सभी संभावनाओं की जांच कर रही हैं। यह पता लगाया जा रहा है कि कहीं यह प्रेम कहानी किसी अन्य मकसद को छिपाने का जरिया तो नहीं है।”