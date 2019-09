विदेश मंत्री डॉ.एस.जयशंकर ने कहा है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) भारत का हिस्सा है। मंगलवार (17 सितंबर, 2019) को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया, “पीओके पर हमारी स्थिति हमेशा से साफ रही है और यह आगे भी स्पष्ट रहेगी। पीओके भारत का हिस्सा है और हमें उम्मीद है कि एक दिन भौगोलिक रूप से इस पर हमारा अधिकार-क्षेत्र होगा।

दरअसल, कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से बात होगी, तब वह सिर्फ पीओके पर होगी। ऐसा बयान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह पहले दे चुके हैं। इसी पर कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री से सवाल हुआ, जिस पर उन्होंने पीओके को देश का हिस्सा करार दिया।

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में शुरुआती 100 दिनों में विदेश मंत्रालय की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने चीन की बेल्ट ऑन रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) पर भी भारत का रुख साफ किया। कहा, “बीआरआई पर पुनःविचार…जवाब न है।”

उन्होंने आगे बताया- जी-20 और ब्रिक्स सरीखे बड़े मंचों पर अब बड़े विषयों पर आज भारतीय आवाजों को और मुखर तरीके से सुना जा सकता है। हमारी राष्ट्रीय नीति व विदेश नीति के लक्ष्य पहले से अधिक मजबूत हुए हैं।

#WATCH: External Affairs Minister Dr Subrahmanyam Jaishankar says, "Our position on PoK (Pakistan Occupied Kashmir) has always been and will always be very clear. PoK is part of India and we expect one day that we will have the physical jurisdiction over it." pic.twitter.com/XpK0aPspmE

— ANI (@ANI) September 17, 2019