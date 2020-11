फ्रांस में आतंकी हमलों पर शायर मुनव्वर राणा का विवादास्पद बयान सामने आया है। राणा ने कहा कि मजहब एक बेहद खतरनाक चीज है कि किसी भी मजहब के बारे में आप कुछ कहें तो आप तैयार रहें कि आप मारे जा सकते हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम भी ऐसी कोई कार्टून या नफरत फैलाने वाली हरकत करता है, तो मैं यही कहूंगा कि इस शख्स को गोली मार दी जाए। फ्रांस में गला काटने वालों को आतंकी मानने से इनकार करते हुए राणा ने कहा कि नफरत फ्रांस ने फैलाई है, तो आतंकी तो फ्रांस है। आतंकी मुसलमान कहां से हो गए।

मुनव्वर राणा यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक टीवी चैनल से कहा, कोई मेरे बाप का ऐसा गंदा कार्टून बना दे, मेरी मां का कार्टून ऐसा बना दे, तो हम उसे मार देंगे। मुनव्वर ने एक अन्य टीवी चैनल से कहा कि फ्रांस में गला काटने की घटना पर जो इतना हल्ला हो रहा है कि यह इस्लामी आतंकवाद है और बाकी सब, यह कुछ नहीं है। यह मजहबी जुनून है जो कहीं भी सवार हो सकता है। जिसने कार्टून बनाया उसने गलत किया, जिसने कत्ल किया, वह उसका पागलपन था। पर यह फैलाना कि यह इस्लामी आतंकवाद है यह भड़काने जैसा है।

Is he a shayar or a butcher?

यह शायर हैं या कसाई? pic.twitter.com/9WILWxMplr

— Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 31, 2020