पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ गयी है! खबरों के अनुसार कैरिबियाई राष्ट्र के निवेश कार्यक्रम के तहत मिली नागरिकता को एंटीगुआ और बारबुडा ने रद्द कर दिया है। हालांकि मेहुल चोकसी के वकील ने इस बात का खंडन किया है। वकील विजय अग्रवाल ने कहा कि मेरे मुवक्किल मेहुल चोकसी ने स्पष्ट किया है कि वो एंटीगुआन नागरिक हैं। उनकी नागरिकता को रद्द नहीं हो सकती है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में भगोड़ा कारोबारी मेहुल चोकसी पर हुई छापेमारी में प्रवर्तन निदेशालय ने 14 करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की थी। चोकसी लंबे समय से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है। बैंक के साथ धोखाधड़ी के मामले में पार्टनर, मेहुल चोकसी रिश्ते में नीरव मोदी का मामा है।

My client Mehul Choksi has clarified that he is very much an Antiguan citizen. His citizenship has not been revoked: Fugitive diamantaire Mehul Choksi’s advocate Vijay Aggarwal to ANI, on reports of revocation of Choksi’s citizenship by an Antiguan civil court

