प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) का ट्वीट आलोचनाओं के घेरे में है। लोगों ने इस ट्वीट में इस्तेमाल शब्दों को लेकर सवाल भी खड़े किए हैं। कई ट्वीटर यूजर्स ने तो पूछा है कि यह प्रधानमंत्री का ट्विटर हैंडल या बीजेपी का? दरअसल, रविवार को PMOIndia के ट्वीटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ। जिसमें राफेल डील पर कांग्रेस के सवालों को लेकर बेहद ही तीखे लफ्जों में आलोचना की गई। प्रधानमंत्री के हवाले से इस ट्वीट में लिखा था, “मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं कि क्या वो इसलिए भड़की हुई है, झूठ पर झूठ बोल रही है, क्योंकि भाजपा सरकार जो रक्षा सौदे कर रही है, उसमें कोई क्वात्रोकी मामा नहीं है, क्रिश्चियन मिशेल नहीं है?” इस ट्वीट में आगे लिखा गया, ” क्या इसलिए वो (कांग्रेस) अब न्यायपालिका पर अविश्वास का माहौल पैदा करने में जुट गई है?: PM”

इस ट्वीट में इस्तेमाल शब्दों को लेकर आलोचना शुरू हो गई। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से पीएमओ के इस ट्वीट पर लोगों ने अपनी आपत्ति जतानी शुरू कर दी। एक ट्वीटर यूजर ने लिखा, “यह बीजेपी का ट्वीटर हैंडल है या पीएमो का? यह बिल्कुल ही अनुचित ट्वीट है।” वहीं, दूसरे कई ट्वीटर यूजर्स ने इसी तरह का आश्चर्य जाहिर किया और लिखा कि क्या यह वाकई में प्रधानमंत्री के ट्वीट हैं।

Is this PMO handle or BJP handle. Such an inappropriate tweet.

