ICICI बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को राहत, PMLA कोर्ट से ज़मानत, देश छोड़ने की इजाज़त नहीं

ICICI बैंक की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ चंदा कोचर को मनी लांड्रिंग के मामले में ज़मानत मिल गई है। चंदा कोचर को 5 लाख रुपये के बांड और बिना अनुमति विदेश यात्रा न करने की शर्त पर ज़मानत मिली है। चंदा कोचर पर वीडियोकॉन ग्रुप के मालिक वेणुगोपाल धूत से लोन देने के एवज में घूस लेने का आरोप है।

PMLA कोर्ट ने 30 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर, वेणुगोपाल धूत को तलब किया था। स्पेशल जज एए नांदगांवकर की कोर्ट में अपने वकील विजय अग्रवाल के माध्यम से चंदा कोचर ने इस मामले में जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने जमानत याचिका पर ईडी से अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। इस मामले में सितंबर 2020 में दीपक कोचर को भी हिरासत में लिया गया था।

