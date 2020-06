संदेसरा स्कैम केसः सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल से ED ने घंटों की पूछताछ, दस्ते के लौटने पर कसा तंज- मोदी और शाह जी के मेहमान थे…

संदेसरा बंधुओं के खिलाफ PMLA केस में शनिवार को सीनियर कांग्रेसी नेता और पार्टी चीफ सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल के आवास पूछताछ के लिए ED का दस्ता पहुंचा। घंटों पूछताछ के बाद जब टीम वहां से शाम को लौटी, तो पटेल ने तंज कसते हुए पत्रकारों से कहा कि मोदी जी और अमित शाह जी के मेहमान (ईडी अफसर) आए थे…। वे आए और उन्होंने मुझसे सवाल किए। मैंने जवाब दिए और वे चले गए।

अधिकारियों के अनुसार, तीन सदस्यीय दल मध्य दिल्ली के लुटियंस जोन में 23, मदर टेरेसा क्रीसेंट स्थित पटेल के आवास पूर्वाह्न साढ़े 11 बजे पहुंचा था। टीम के सदस्यों को कोरोनावायरस संक्रमण से बचने के लिए मास्क एवं दस्ताने पहने और फाइलें पकड़े देखा गया। उन्होंने बताया कि पटेल का बयान धनशोधन निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत दर्ज किया जा रहा है और संदेसरा बंधुओं के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में भी पूछताछ की गई।

ईडी ने पटेल (70) को इस मामले में पूछताछ के लिए दो बार तलब किया था, लेकिन गुजरात से राज्यसभा के सदस्य पटेल ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह देने वाले कोविड-19 वैश्विक महामारी के दिशा-निर्देशों का हवाला दिया था।

एजेंसी ने अहमद पटेल को भरोसा दिलाया कि अपने कार्यालय में पूछताछ के दौरान वह हर सावधानी बरतेगी, लेकिन पटेल की कानूनी टीम ने मीडिया में आ रही उन खबरों को रेखांकित किया, जिनमें कहा जा रहा है कि ईडी मुख्यालय में भी संक्रमण के मामले सामने आए है।

