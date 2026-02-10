प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) 4.0 के तहत ब्यूटी एंड वेलनेस, फूड प्रोसेसिंग एंड हेंडीक्राफ्ट से लेकर एयरोस्पेस एंड एविएशन तक, 38 सेक्टरों में लगभग 27.08 लाख उम्मीदवारों को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। इस बात की जानकारी सरकार ने दी है। लेकिन कई क्लासरूम और लैब अब सुनसान, धूल भरी और वीरान पड़ी हैं।

कारण यह है कि ये केंद्र उन 178 स्किल ट्रेनिंग सेंटर की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने अक्टूबर 2025 में ब्लैकलिस्ट किया था। जैसा कि पिछले साल 30 अक्टूबर को द इंडियन एक्सप्रेस ने बताया था कि मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को सूचित किया था कि ये 178 ट्रेनिंग पार्ट्नर्स और ट्रेनिंग सेंटर पीएमकेवीवाई मानदंडों का पालन नहीं कर रहे पाए गए हैं और जुर्माने की वसूली शुरू कर दी गई है।

1 दिसंबर 2025 को स्किल मिनिस्टर जयंत चौधरी ने लोकसभा को बताया कि ब्लैकलिस्ट करने के अलावा, उन मामलों में 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं जिनमें अटेंडेंस रिकॉर्ड में हेराफेरी जैसी गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। पीएमकेवीवाई कोर्स आमतौर पर 300-600 घंटे के होते हैं। इस घटनाक्रम का असर न केवल ब्लैकलिस्ट किए गए सेंटरों पर पड़ा है, बल्कि एसएससी पर भी पड़ा है, जो पीएमकेवीवाई को लागू करती है। 178 संस्थाओं में से 19 का संचालन एसएससी द्वारा किया जाता है। इनमें मीडिया, टैक्सटाइल, टूरिज्म और टेलीकॉम सेक्टर शामिल है।

अधिकारियों ने बताया कि ब्लैकलिस्टिंग की प्रक्रिया कई फेज वाली है। इसमें मौके पर निरीक्षण, समीक्षा और कारण बताओ नोटिस शामिल हैं। 2022 में योजना के चौथे संस्करण के शुभारंभ से पहले जारी किए गए 26 पेजों की मॉनिटरिंग गाइडलाइंस में कहा गया है कि ब्लैकलिस्टिंग या निलंबन के मामलों पर अंतिम फैसला एनएसडीसी की इंटरनल मॉनिटरिंग कमेटी द्वारा अप्रूव्ड पैनेलटी ग्रिड के अनुसार लिया जाता है।

ब्लैकलिस्ट किए गए सेंटरों की कुल संख्या पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत कार्यरत 12840 केंद्रों का एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन जैसा कि द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए फील्ड विजिट से पता चलता है, वे इस बात का उदाहरण हैं कि राष्ट्रव्यापी कौशल विकास पहल जमीनी स्तर पर कैसे काम करती है, इसमें कितनी गहरी चुनौतियां हैं।

इंडियन एक्सप्रेस ने कई ब्लैकलिस्टेड केंद्रों का दौरा किया और उनके मालिकों, फैकल्टी मेंबर्स, सदस्यों, इंस्पेक्टर और ऑब्जर्वर से बात की, तो उन्हें एक सामान्य विषय मिला। इसमें कारण बताओ नोटिस, ब्लैकलिस्टिंग, डी-ब्रांडिंग आदेश, रोके गए भुगतान और कुछ मामलों में, एफआईआर और पुलिस की छापेमारी शामिल है।

स्किल: फूड फोटोग्राफी सेंटर: हापुड़

भैना सदरपुर गांव में सरदार सिंह मेमोरियल कॉलेज के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह तोमर द्वारा स्थापित फूड फोटोग्राफी लैब वीरान पड़ी हुई दिखाई देती है। तोमर ने 20 मई, 2025 की एक कारण बताओ सूचना दिखाई, जिसमें कहा गया था कि सेटंर को “वर्किंग डे पर बंद पाए जाने की वजह से” छह महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने सबूत के तौर पर तस्वीरों के साथ उनके द्वारा भेजा गया जवाब भी शेयर किया। उनका दावा है कि इंस्पेक्टर ने गलती से उसी गांव में परिवार द्वारा संचालित एक अन्य स्कूल की तस्वीरें अपलोड कर दीं, न कि उस कॉलेज की जहां स्किल सेंटर चल रहा था।

इसके बजाय सेंटर का नाम ब्लैकलिस्ट में आ गया। फैकल्टी मेंबर विकास कुमार ने बताया कि कारण बताओ नोटिस के बाद, उन्हें सेंटर को डी-ब्रांड करने के लिए कहा गया। डी-ब्रांडिंग नोटिस में कहा गया है कि पीएमकेवीवाई के सभी ब्रांडिंग को हटाने की प्रक्रिया तीन दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए और सबूत के तौर पर तस्वीरें अपलोड की जानी चाहिए। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। विकास ने बताया, “हमें अपनी लैब्स और क्लासरूम से पीएमकेवीवाई के सभी साइनबोर्ड हटाने पड़े हैं। बेरोजगार ग्रामीणों को ट्रेनिंग देने का यह हमारा पहला प्रयोग था। पूरा प्रयास व्यर्थ गया है।”

स्किल: बेसिक मेडिकल असिस्टेंट सेंटर: मुरादाबाद

लगभग 150 किलोमीटर दूर ठाकुरद्वारा में कृष्णा महाविद्यालय के अंदर एक सेंटर को बंद कर दिया गया है। अंदर, बेसिक मेडिकल स्किल ट्रेनिंग के लिए स्थापित यूनिट के नकली अस्पताल बिस्तरों पर अभी भी पुतले पड़े हैं। प्रिसिंपल डॉ. राधेश्याम सिंह ने बताया कि यहां छह बैचों ने ट्रेनिंग ली है। इसमें लगभग 80 प्रतिशत उपस्थिति रही है। प्रोजेक्ट इंचार्ज राजेश कुमार ने 30 अप्रैल 2025 की एक कारण बताओ सूचना का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दौरे के दिन कोई भी उम्मीदवार उपस्थित नहीं था, जबकि 50 छात्रों की उपस्थिति दर्ज की गई थी।

स्किल इंडिया पोर्टल से जारी कारण बताओ नोटिस में विसंगति का प्रकार उम्मीदवारों की अनुपलब्धता बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जांच की गंभीरता को देखते हुए पांच दिनों के भीतर जवाब देना होगा वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

स्किल: हैंडलिंग ग्रीन हाइड्रोजन: सेंटर मथुरा

ब्लैकलिस्ट में वे सामाजिक सेवा संस्थान शामिल थे जिनके एक या ज्यादा सेंटर बंद कर दिए गए थे। इसका एक उदाहरण मथुरा स्थित श्री नवल किशोर प्राइवेट आईटीआई के भीतर स्किल काउंसिल फॉर ग्रीन जॉब्स द्वारा संचालित एक सेंटर है। यहां पर अलग-अलग इंडस्ट्री के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के मैनेजमेंट में ट्रेनिंग दी जा रही थी।

एसएससी के सीईओ अर्पित शर्मा ने बताया कि समस्या इसलिए पैदा हुई क्योंकि निरीक्षण के दिन ट्रेनर बीमार पड़ गए और समय से पहले ही चले गए। इसकी वजह से ज्यादातर उम्मीदवार भी चले गए। शर्मा ने कहा, “हमने एनएसडीसी को पत्र लिखकर स्पष्ट किया कि हमने कोई धोखाधड़ी नहीं की है। लेकिन मथुरा केंद्र की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हमारे अन्य सभी केंद्र सुचारू रूप से चल रहे हैं।”

अलग-अलग सेक्टरों और सेक्टरों में एक और आम शिकायत यह है कि एनएसडीसी ने राज्यों, स्किल मिशन एंड रीजनल डायरेक्ट को लिखे अपने कवर लेटर में और साथ ही ब्लैकलिस्ट में सभी 178 टीपी और टीसी को शामिल करके भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है। ऑल इंडिया ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (AITPA) के प्रमुख प्रशांत शर्मा ने कहा, “जहां अनियमितताएं पाई गईं, वहां केवल टीसी का नाम ही बताया जाना चाहिए था। अब लोगों को लगता है कि सैकड़ों केंद्र चलाने वाली पूरी प्रशिक्षण संस्था (TP) को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। नतीजतन, लिस्ट में शामिल प्रशिक्षण संस्थाओं को कहीं भी काम नहीं मिल रहा है।”

दिल्ली स्थित एडुजॉइन ट्रेनिंग फाउंडेशन का मामला लीजिए, जिसका मध्य प्रदेश के झाबुआ में स्थित केंद्र ब्लैकलिस्ट में है। डायरेक्टर सुधांशु परिदा ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर शेयर की। इसमें दुर्व्यवहार, आपराधिक गलतबयानी और धमकी का आरोप लगाया गया है और कहा गया है कि सेंटर बंद पाए जाने पर आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम में 26 उम्मीदवारों की उपस्थिति फर्जी तरीके से दर्ज की गई थी।

एफआईआर में कहा गया है कि “यह जानकर हैरानी हुई कि 26 उम्मीदवारों की उपस्थिति आधार बायोमेट्रिक सिस्टम पर धोखाधड़ी से दर्ज की गई थी, जबकि प्रशिक्षण केंद्र उस दिन बंद पाया गया था।” हालांकि, परिदा ने बताया कि दिवाली से ठीक पहले होने के कारण सेंटर दोपहर करीब 12 बजे जल्दी बंद हो गया था, जबकि इंस्पेक्टर दोपहर 3:30 बजे पहुंचे थे। उन्होंने कहा, “अगर उस दिन छात्र ही नहीं थे, तो हमारे पास बायोमेट्रिक उपस्थिति के रिकॉर्ड कैसे होते? इस एफआईआर के कारण हमारे 11 अन्य केंद्रों का भुगतान रुक गया है। इस ब्लैकलिस्ट के देशभर में फैलने के कारण हम कहीं भी काम नहीं कर पा रहे हैं।”

धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई

इस बीच, असम में होटल मैनेजमेंट में युवाओं को ट्रेनिंग देने वाले एक टीसी के मालिक का कहना है कि भारी बाढ़ के कारण निरीक्षण के दिन ही इसे बंद कर दिया गया था। इसके तुरंत बाद, उन्हें निलंबन आदेश मिला और बाद में पता चला कि धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। मालिक ने कहा, “हमें एनएसडीसी से एक पैसा भी नहीं मिला है” और बताया कि उन्होंने अपने जवाब में “लगभग तीन महीने से जारी भीषण बारिश और बाढ़ की स्थिति” का हवाला दिया है।

कारण बताओ नोटिस में असम सेंटर के खिलाफ लगाए गए आरोपों में से एक यह था कि निरीक्षण के समय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे और दूसरा यह कि दो केंद्रों को एक ही भवन में विलय कर दिया गया था। यह नियमों के खिलाफ था। 2010 में पीएमकेवीवाई शुरू होने के बाद पिछले एक दशक के अपने अनुभव को बताते हुए, एनएसडीसी के कई साझेदारों ने कहा कि एक प्रमुख चुनौती कई महीनों तक प्रतिदिन चार से छह घंटे की उपस्थिति सुनिश्चित करना था। निरीक्षकों ने भी द इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कम उपस्थिति की कमजोरी सभी केंद्रों में आम थी।

हरियाणा और राजस्थान में रोजाना सेंटरों का निरीक्षण करने वाले एक इंस्पेक्टर ने कहा, “हमें क्लासरूम में ट्रनी नहीं मिलते। अगर वे आते भी हैं, तो जल्दी ही चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें मिलने वाले डिप्लोमा का कोई खास महत्व नहीं है। इस योजना को नए सिरे से शुरू करने की जरूरत है।” बता दें कि इससे पहले Comptroller and Auditor General of India (CAG) ने मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) में कई गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। पढ़ें पूरी खबर…