Rahul Gandhi Press Conference: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार और आरएसएस पर निशाना साधा। साथ ही, कांग्रेस सांसद ने मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी वाली जनसभा का जिक्र कर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, “राजस्थान में हमारे दलित सांसद एक मंदिर जाते हैं और बीजेपी नेता वहां ‘शुद्धिकरण’ की रस्म अदा करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश और संविधान को समर्पित कर दिया है, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में भाषण देने जाते हैं और वहां भी शुद्धिकरण की रस्म अदा की जाती है। ऐसा कौन करता है? ये बीजेपी और आरएसएस के लोग करते हैं। सिर्फ भाजपा और आरएसएस के सदस्य ही ऐसा करते हैं और यह एक अपराध है।”

राहुल गांधी ने इसे अपराध बताया। उन्होंने कहा, “भारत के संविधान के तहत, यह एक अपराध है, एक आपराधिक गतिविधि है। ‘शुद्धिकरण’ वास्तव में अस्पृश्यता का ही दूसरा नाम है। अस्पृश्यता को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है, फिर भी बीजेपी सदस्य खुलेआम इसका पालन करते हैं। जब वे यह शुद्धिकरण करते हैं, तो वे प्रभावी रूप से यह कह रहे होते हैं कि दलितों को छुआ नहीं जाना चाहिए, दलित अपवित्र हैं और यह भारतीय संविधान के तहत एक अपराध है।”

#WATCH | Delhi: Lok Sabha LoP Rahul Gandhi says, "This act violates the SC/ST Act. Performing a 'purification' ritual is a crime. Yet, no action has been taken. Therefore, we demand that an FIR be registered immediately against those who carried out this purification ritual in… https://t.co/4auudCygHp pic.twitter.com/OH3VWpES0P — ANI (@ANI) August 29, 2026

राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की

लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। उन्होंने कहा, “यह कृत्य अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम का उल्लंघन है। फिर भी, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए, हम मांग करते हैं कि उत्तराखंड में यह शुद्धिकरण हवन करने वालों के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए। प्रधानमंत्री हर जाति से संबंध रखने और पूरे भारत के प्रधानमंत्री होने का दावा करते हैं। फिर भी, उनकी पार्टी के प्रमुख कहते हैं कि शुद्धिकरण उचित था। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इन व्यक्तियों के खिलाफ अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का आदेश दें। उत्तराखंड में खड़गे जी को न्याय दिलाना राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का कर्तव्य है।”

यह केवल मल्लिकार्जुन खड़गे का मुद्दा नहीं- राहुल गांधी

लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, “उन्होंने (मल्लिकार्जुन खड़गे) कहा कि कुछ लोग उनका समर्थन नहीं करते। उन्होंने यह बिल्कुल नहीं कहा कि कांग्रेस के अधिकांश लोग उनका समर्थन नहीं करते। मैंने उनका समर्थन किया। कई अन्य लोगों ने भी उनका समर्थन किया। वे कुछ ऐसे लोगों की ओर इशारा कर रहे थे, जिनके बारे में उन्हें लगता था कि वे उनका समर्थन नहीं करते। मैंने इस बारे में खड़गे जी से बात की। यह सिर्फ खड़गे का मुद्दा नहीं है। यह भारत के हर दलित व्यक्ति का मुद्दा है। हमने इस मुद्दे को यहां उठाया है।”

राहुल गांधी ने कहा, “अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ऐसा किया जा सकता है, तो खुलेआम, बिना किसी झिझक के किया जा सकता है। सोचिए स्कूल में चार साल के बच्चे के साथ क्या हो रहा होगा। इसलिए, हम यह मुद्दा खड़गे जी के लिए उठा रहे हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन हम इसे भारत के हर दलित व्यक्ति, हर महिला के लिए उठा रहे हैं। यह हमें स्वीकार्य नहीं है। और यह एक प्रतीक है; यह उनकी विचारधारा है और हमारी लड़ाई उनकी विचारधारा के खिलाफ है।”

बीजेपी की नई टीम को लेकर क्या बोले राहुल गांधी

बीजेपी की नई टीम को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा, “मेरे लिए बीजेपी का नया संगठन और पुराना संगठन एक ही है। इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे जिसे चाहें ला सकते हैं, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी लड़ाई विचारधारा की है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए, वे जो चाहें करें। हमें इसमें कोई रुचि नहीं है।”

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार

उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा, “कांग्रेस जिस तरह अफवाहें फैला रही है और दलित समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, यह दावा करते हुए कि हल्द्वानी के रामलीला मैदान में ‘शुद्धिकरण’ अनुष्ठान किया गया और दलित समुदाय से आने वाले खड़गे जी का अपमान किया गया, वह गलत है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ऐसा कोई इरादा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी इससे पूरी तरह से खुद को अलग करती है। बीजेपी का इससे कोई लेना-देना नहीं है। अगर किसी संगठन ने वहां हवन या शुद्धिकरण अनुष्ठान किया है, तो यह उनका निजी मामला है। हालांकि, इस तरह की गलत सूचना फैलाना सही नहीं है।”

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कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बुधवार को बैठक हुई। इसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना दुख जाहिर किया। ऐसा उन्होंने बहुत कम ही किया है। उन्होंने बैठक में मौजूद लोगों से कहा कि उन्हें इस बात का दुख है कि सीडब्ल्यूसी के कई सदस्यों ने शुद्धिकरण के मुद्दे की खुलकर निंदा नहीं की और उनका समर्थन नहीं किया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…