आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने शनिवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को इसलिए बदला ताकि 20 जुलाई को संसद तक प्रस्तावित मार्च से पहले सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके।

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार को सतीश गोलचा के स्थान पर दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया। एक वीडियो मैसेज में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सोनम वांगचुक कथित पेपर लीक से प्रभावित लाखों युवाओं की आवाज को उठाते हुए 21 दिनों की भूख हड़ताल पर थे।

संजय सिंह ने कहा, “59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। वे अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लाखों युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो गए, जो असहाय थे और जिनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं था।”

पीएम को पता था आवाज बुलंद होगी- संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा, “प्रधानमंत्री को पता था कि यह आवाज बहुत बुलंद होगी। इसलिए उन्होंने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को बदल दिया और एक ऐसे पुलिस कमिश्नर को नियुक्त किया जो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर सके। उन्हें जबरन जंतर-मंतर से हटाकर अस्पताल में भर्ती कराया गया।” सिंह ने आगे कहा, “उन्होंने युवाओं, सांसदों और विधायकों से 20 तारीख को जंतर-मंतर पर इकट्ठा होकर संसद की ओर मार्च करने का आह्वान किया था।”

आम आदमी पार्टी के नेता ने आगे आरोप लगाया कि 21 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बावजूद वांगचुक को सरकार की ओर से नजरअंदाज किया गया। उन्होंने कहा, “भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे 21 दिनों से बात नहीं की है। उन्हें भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए ट्वीट करना भी जरूरी नहीं लगता। कोई भी सरकारी प्रतिनिधि उनसे बात करने नहीं आता।”

सोनम वांगचुक का समर्थन करें- संजय सिंह

उन्होंने यह भी दावा किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को हिरासत में लिया गया है और आरोप लगाया कि सरकार विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए बल का प्रयोग कर रही है। संजय सिंह ने आगे कहा, “मैं देश के युवाओं से अपील करता हूं कि वे सोनम वांगचुक का समर्थन करें और इस आंदोलन को कमजोर न होने दें।”

वहीं आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की आलोचना की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “इतना अहंकार ठीक नहीं है। उन्हें जबरन उठाने की बजाय, मोदी सरकार को सोनम वांगचुक से बात करनी चाहिए थी। कॉकरोच आंदोलन को कुचलने की बजाय, देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था सुधारो

सोनम वांगचुक के साथ ज़बरदस्ती मोदी सरकार की हार है।”

कौन हैं दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार?

1994 बैच के एजीयूएमटी (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिज़ोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के आईपीएस अधिकारी अनुराग कुमार, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाने से पहले 2005 में दिल्ली पुलिस में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (नॉर्थ) के तौर पर काम कर चुके थे। शुक्रवार को उनकी दिल्ली पुलिस में वापसी हुई, जब उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया।

यूपी के प्रयागराज के रहने वाले कुमार के पास बीटेक की डिग्री है। वे सितंबर 1994 में दिल्ली पुलिस में शामिल हुए और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जैसे कई पदों पर काम किया। 2005 में डीसीपी (नॉर्थ) के तौर पर काम करते हुए उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्युटेशन पर भेजा गया, जहां वे 20 साल से ज्यादा समय तक रहे और फिर अपने मूल एजीएमयूटी कैडर में लौट आए। मौजूदा पोस्टिंग से पहले, वे दिल्ली में हेडक्वार्टर में तैनात थे और जम्मू-कश्मीर का काम देखते थे।

डीसीपी (नॉर्थ) के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, 2005 में स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय लाल किले पर सुरक्षा इंतजामों की देखरेख के लिए कुमार को अपने सीनियर अधिकारियों से तारीफ मिली थी। उससे ठीक पहले, वे नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली में एडिशनल डीसीपी के तौर पर तैनात थे।

कुमार के पिता इलाहाबाद हाई कोर्ट में जज थे। रिटायरमेंट से पहले उनकी सर्विस के अभी पांच साल बाकी हैं। आईबी में काम करते हुए, कुमार को 2010 में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस मेडल और 2016 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल से सम्मानित किया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान, वे कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन्स से जुड़े रहे।

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सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाकर सफदरजंग अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। इस बात की जानकारी उनकी पत्नी गीतांजलि अंग्मो ने दी है। गीतांजलि जे आंग्मो का कहना है कि मेरी और मेरे डॉक्टर की सहमति के बिना सोनम वांगचुक को कोई दवा नहीं दी जानी चाहिए। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…