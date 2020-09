नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई, ट्विटर पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहे विरोधी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन हैं। मोदी आज यानी 17 सितंबर को 70 वर्ष के हो गए। उनके जन्मदिन पर पक्ष-विपक्ष की राजनीतिक पार्टियों सहित विदेशी राजनेताओं ने भी शुभकामनाएं दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि ‘पीएम नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की बधाई।’ नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने भी पीएम को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में दोनों नेता मिलकर काम करना जारी रखेंगे।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आपने भारत के जीवन-मूल्यों व लोकतांत्रिक परंपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है। मेरी शुभेच्छा और प्रार्थना है कि ईश्वर आपको सदा स्वस्थ व सानन्द रखे तथा राष्ट्र को आपकी अमूल्य सेवाएं प्राप्त होती रहें।’ उप राष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडु ने कहा कि जन्मदिन पर मेरी हार्दिक शुभकमनाएं स्वीकार करें। इस अवसर पर मैं आपको देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आपके अथक प्रयासों के लिए बधाई देता हूं।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ‘माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिवस की अनन्त शुभकामनाएं। सेवा के संकल्प की सिद्धी को समर्पित आपका जीवन सबको मानवता के कल्याण तथा राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना करता हूं।’ गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘राष्ट्रसेवा और गरीब कल्याण के प्रति समर्पित देश के सर्वप्रिय नेता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जिसने लोक-कल्याणकारी नीतियों से वंचित वर्ग को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा और एक मजबूत भारत की नींव रखी।’

Wishing PM Narendra Modi ji a happy birthday. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) September 17, 2020

पीएम मोदी को देश की विभिन्न हस्तियों ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। ट्विटर पर #HappyBirthdayPMModi नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है। हालांकि दूसरे और तीसरें नंबर पर #NationalUnemploymentDay और #राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस भी ट्रेंड कर रहा है। विपक्ष सहित बड़ी संख्या में सोशल मीडिया यूजर्स ने मोदी के जन्मदिन को राष्ट्रीय_बेरोजगारी_दिवस बताया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा @PMLUCKNOW लिखते हैं, ‘मोदी जी ने हमारे राष्ट्र की दस करोड़ नौकरियां चोरी की हैं।’ महिला कांग्रेस की महासचिव डी अनसूया @seethakkaMLA लिखती हैं, ‘आज अपनी जाति, अपना धर्म, अपना राज्य, अपनी भाषा और अपनी राजनीतिक संबद्धता को भूल जाइए। आज इस देश के बेरोजगार युवाओं के लिए हाथ मिलाइए।’

प्रशांत पंडित @Prince_pandit_ लिखते हैं, ‘आज मोदी जी अपना जन्मदिन मनाएंगे और भारत का युवा उनका जन्मदिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएगा।’ भीम आर्मी की हिमांशु वाल्मीकि @HimanshuValmi13 लिखते हैं, ‘आज बकबक के महान वैज्ञानिक का जन्मदिन है। कृपा युवा इतिहास इस महान दिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाएं।’ कमल तिवारी @_KamalTiwari लिखते हैं, ‘जन्मदिन की बधाई पीएम मोदी, वो शख्स जो पूरी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था और लाखों युवाओं का भविष्य नष्ट करने के लिए जिम्मेदार हैं।’

