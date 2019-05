Election Results 2019: लोकसभा चुनावों में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाईयां मिलने का सिलसिला शुरु हो गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। अपने ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि “भाजपा और उनके सहयोगी दलों की जीत पर मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देता हूं और उनके साथ मिलकर दक्षिण एशिया में शांति, तरक्की और समृद्धि लाने की उम्मीद लगा रहा हूं।” वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी इमरान खान के ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया और लिखा कि धन्यवाद प्रधानमंत्री इमरान खान, आपकी बधाईयों के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। मैंने हमेशा हमारे क्षेत्र में शांति और विकास को प्राथमिकता दी है।

इमरान खान के अलावा इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने भी फोन कर पीएम मोदी को जीत की बधाई दी। बेंजामिन नेतान्याहू ने पीएम मोदी को चुनावों में शानदार जीत पर बधाई देते हुए कहा कि जैसे ही तुम्हारी सरकार का गठन हो और हमारी सरकार का गठन हो, हम कोशिश करेंगे कि हमारी जल्द मुलाकात हो। उल्लेखनीय है कि नेतान्याहू ने भी इजरायल में हुए चुनावों में जीत दर्ज की है और फिर से सत्ता पर काबिज हुए हैं। बातचीत के दौरान नेतान्याहू ने मुस्कुराते हुए कहा कि हमारी जीत में एक फर्क है कि आपको किसी गठबंधन की जरुरत नहीं है और मुझे गठबंधन की जरुरत है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू और पीएम मोदी अच्छे दोस्त हैं।

Prime Minister Benjamin Netanyahu called to congratulate Indian Prime Minister @NarendraModi on his election victory. “Narendra, my friend, congratulations! What an enormous victory!” pic.twitter.com/MzhQRb3q26

Thank you PM @ImranKhanPTI.

I warmly express my gratitude for your good wishes. I have always given primacy to peace and development in our region. https://t.co/b01EjbcEAw

— Narendra Modi (@narendramodi) May 23, 2019