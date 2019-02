सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मंगलवार (19 फरवरी) की शाम भारत पहुंचे। यहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करने पहुंचे। जब सऊदी के प्रिंस के विमान का दरवाजा खुला तो नीचे स्वागत को खड़े पीएम मोदी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें मुस्कुराता देख प्रिंस सलमान तेजी से नीचे उतरे, जहां नरेंद्र मोदी ने उन्हें गले लगा लिया। पीएम ने प्रोटोकॉल से अलग हटकर हवाईअड्डे पर उनकी आगवानी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट में कहा कि प्रोटोकाल से अलग हटते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं सऊदी अरब के शाहजादे मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज की आगवानी की । सऊदी अरब के शाहजादे भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए हैं।

इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का विषय एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दक्षिण एशिया के दौरे की शुरुआत में रविवार को इस्लामाबाद पहुंचे शाहजादे सोमवार को सऊदी अरब लौट गए थे। भारत ने उनके पाकिस्तान से यहां के दौरे पर आने को लेकर आपत्ति जताई थी। सऊदी अरब के शाहजादे ऐसे समय में भारत की यात्रा पर आए हैं जब कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था जिसमें 40 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi receives Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman upon his arrival in India. pic.twitter.com/huwzGrPhFG

— ANI (@ANI) February 19, 2019