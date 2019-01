प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वेबसाइट www.narendramodi.in की सुरक्षा में खामी की बात सामने आई है। इलियट एंडरसन नाम के फ्रांस के एक सिक्यॉरिटी रिसर्चर ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी की वेबसाइट सुरक्षित नहीं है। इलियट एंडरसन ने एक स्क्रीनशॉट ट्वीट करते हुए लिखा, ”हाय नरेंद्र मोदी, आपकी वेबसाइट पर सुरक्षा में खामी पाई गई है। एक अज्ञात स्रोत ने मेरे नाम वाली एक टेक्स्ट फाइल आपकी वेबसाइट पर अपलोड की थी। उसके पास आपके डेटाबेस तक पूरी पहुंच है। आपको निजी तौर पर मुझसे संपर्क करना चाहिए और जितना जल्दी संभव हो वेबसाइट सुरक्षित करनी चाहिए।” इसके कुछ देर बाद एंडरसन ने एक और ट्वीट में लिखा कि मोदी वेबसाइट की टीम ने उनसे संपर्क किया है और वह वेबसाइट को सरक्षित करने में लग गए हैं। बता दें कि एकबार एंडरसन ने भारतीय आधार नंबरों की गोपनीयता और उनके डेटाबेस के सुरक्षित नहीं होने का दावा किया था। एंडरसन ने बताया था कि डोमैन और मुख्य वेबसाइट में खराबी है और सुरक्षिक उपायों के कारण ऐसा हुआ।

