प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (14-02-2021) को चेन्नई का हवाई दौरा किया। यहां आपको बता दें के चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच चल रहा है। इस हवाई दौरे के बाद पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक तस्वीर शेयर की है। यह तस्वीर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम की है। इस तस्वीर को शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा कि ‘आसमान से इस रोमांचल मुकाबले का दृश्य देखा।’ पीएम के इस तस्वीर को शेयर करने के बाद ट्विटर पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई।

सुभदेस सिंह चौहान नाम के एक यूजर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि ‘पेट्रोल ने छुआ शतक का आँकड़ा..मोदी है तो अवसर है..पेट्रोल की कीमत ₹ 100 तक पहुंचने पर बल्ला उठाकर मोदी जी का अभिवादन किया और अभी भी बल्लेबाजी जारी है क्योंकि अम्बानी को फायदा पहचाना है।’

Caught a fleeting view of an interesting test match in Chennai. pic.twitter.com/3fqWCgywhk

