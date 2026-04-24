पीएम नरेंद्र मोदी मोदी शुक्रवार सुबह कोलकाता में गंगा नदी के तट पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद नाविकों और आम लोगों से भी मुलाकात की। इस बारे में पीएम नरेंद्र मोदी ने X पर एक पोस्ट कर जानकारी दी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, “हर बंगाली के लिए, गंगा का एक बहुत ही खास स्थान है। कोई कह सकता है कि गंगा बंगाल की आत्मा में बहती है। इसका पवित्र जल एक पूरी सभ्यता की शाश्वत भावना को अपने साथ समेटे हुए है।”

उन्होंने आगे कहा, “आज सुबह कोलकाता में, मैंने हुगली नदी के तट पर कुछ समय बिताया- यह मां गंगा के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही, मुझे नाव चलाने वालों से मिलने का भी अवसर मिला, जिनकी कड़ी मेहनत करने की प्रवृत्ति सचमुच सराहनीय है; और सुबह सैर करने वालों से भी मुलाकात हुई।”

For every Bengali, the Ganga occupies a very special place. One can say that the Ganga flows through the soul of Bengal. Her divine waters carry the timeless spirit of an entire civilisation.



This morning in Kolkata, I spent some time on the banks of the Hooghly river, an… pic.twitter.com/I3Y0gsFl3E — Narendra Modi (@narendramodi) April 24, 2026

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पीएम नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक रैली में कहा, “…चार मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बंटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों ने झन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुंड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है।” पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें।