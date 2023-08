Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary: राष्ट्रपति, PM मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को किया नमन, ‘सदैव अटल’पर अर्पित की पुष्पांजलि

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ‘सदैव अटल’ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

Atal Bihari Vajpayee Death Anniversary (Source- Screengrab/ ANI)

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आज पांचवी पुण्यतिथि है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर ‘सदैव अटल’ स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंचेंगे और सदैव अटल पर अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि को नमन करेंगे। इसके अलावा वे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात करेंगे। #WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्य तिथि पर सदैव अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। pic.twitter.com/gQnPb6H4kl August 16, 2023

