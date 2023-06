Live

LIVE Updates: विपक्षी दलों के साथ आज मेगा बैठक करेंगे नीतीश कुमार, पटना में नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं।

आज पटना में विपक्षी दलों की बैठक (Photo Credit- The Indian Express)

Go to Live Updates प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे का शुक्रवार (23 जून, 2023) को आखिरी दिन है। वह कल यहां से मिस्त्र के लिए रवाना हो जाएंगे। उधर, आज पटना में विपक्षी दलों की महा बैठक होनी है, जिसके लिए वहां विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा से मुकाबले के लिए सभी विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। इसी क्रम में आज यह मेगा बैठक होने जा रही है। हालांकि, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती को आमंत्रित नहीं किया गया है, राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी बैठक में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने पारिवारिक कार्यक्रम का हवाला देकर बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया है। Live Updates पढ़ें आज दिन भर की पल-पल की खबरें- 09:01 (IST) 23 Jun 2023 मुख्यमंत्री का पद खो देंगे नीतीश कुमार, मिलेंगी जीरो सीट: बिहार में विपक्ष के नेता विजय सिन्हा बिहार में विपक्ष के नेता और भाजपा नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा, “ये भूल गए हैं कि बिहार की जनता कभी भ्रष्ट लोगों का समर्थन नहीं करती है। कांग्रेस पहले ही हार गई, आरजेडी (लालू यादव) अपनी ताकत खो चुकी है, और अब नीतीश कुमार की बारी है। वह भी मुख्यमंत्री का पद खो देंगे और उन्हें जीरो सीट मिलेंगी। प्रधानमंत्री 2024 में एक बार फिर अपनी सरकार बनाएंगे।” 08:54 (IST) 23 Jun 2023 पटना में विपक्षी नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू, राहुल गांधी भी हुए रवाना कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए पटना के लिए रवाना हो गए हैं। उनके अलावा, महबूबा मुफ्ती, ममता बनर्जी, उमर अब्दुल्ला और एमके स्टालिन भी पटना पहुंच चुके हैं। उद्धव ठाकरे और शरद पवार विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए रवाना हो गए हैं। https://twitter.com/ANI/status/1672068941525692416 08:51 (IST) 23 Jun 2023 आज कमला हैरिस और एंटनी ब्लिंकन के साथ लंच करेंगे पीएम मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी दिन अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ लंच करेंगे। आज वह रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग और इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में आज भारतीय प्रवासियों को भी संबोधित करेंगे। 08:48 (IST) 23 Jun 2023 बैठक में ये नेता होंगे शामिल विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट- राहुल गांधी (कांग्रेस) मल्लिकार्जुन खड़गे (कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष) शरद पवार (एसीपी चीफ) ममता बनर्जी (टीएमसी चीफ) अरविंद केजरीवाल (आप प्रमुख) एम के स्टालिन (डीएमके प्रमुख) हेमंत सोरेन (झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख) अखिलेश यादव (समाजवादी पार्टी प्रमुख) उद्धव ठाकरे (उद्धव बालासाहब ठाकरे शिवसेना) महबूबा मुफ्ती (पीडीपी प्रमुख उमर अब्दुल्ला (नेशनल कांफ्रेंस प्रमुख) डी राजा (सीपीआई महासचिव) सीतारम येचुरी (सीपीएम प्रमुख) दीपांकर भट्टाचार्या (भाकपा माले महासचिव) 08:42 (IST) 23 Jun 2023 चाय पर इकट्ठा होना विपक्षी एकता नहीं: सुशील कुमार मोदी भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, “चाहे कोई इकट्ठा हो जाएं, लेकिन इसका कोई फलाफल नहीं निकलने वाला है। चाय पर इकट्टा होना विपक्षी एकता नहीं होती है। एक ग्रुप में बैठकर आपने खाना खा लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष एक हो गया। सवाल तो ये है कि क्या आप बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के लिए सीट छोड़ेंगे।” प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को अमेरिका पहुंचे थे। अमेरिकी दौरे का आज उनका आखिरी दिन है और यहां इतने दिनों में उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर में योग दिवस पर कार्यक्रम का नेतृत्व किया और कई नामचीन हस्तियों से मुलाकात की। कल उनका अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडन का प्राइवेट डिनर था, जिसमें दोनों नेताओं ने एक-दूसरे को खास गिफ्ट दिए।