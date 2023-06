PM Modi US Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस में दिया जाएगा सेरेमोनियल वेलकम, ये है उनके दौरे का पूरा शेड्यूल

PM Narendra Modi US Visit: नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने के बाद से अबतक 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं लेकिन 21 जून से शुरू हो रहा उनका अमेरिका दौरा पहली राजकीय यात्रा होगी।

PM Narendra Modi का अमेरिका दौरा 21 जून से शुरू हो रहा है (File Photo- ANI)

PM Narendra Modi America Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। अमेरिका में जो बाइडेन सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए खास तैयारियां कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की शुरुआत 21 जून को होगी। पीएम नरेंद्र मोदी 21 जून को योग दिवस पर UN मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। इसके बाद PM नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां व्हाइट हाउस में 22 जून को उन्हें सेरेमोनियल वेलकम दिया जाएगा। व्हाइट हाउस में पीएम नरेंद्र मोदी और जो बाइजेन के बीच बातचीत होगी। उसी दिन शाम को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन करेंगे। 22 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस कांग्रेस के नेताओं के आमंत्रण पर US कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने वालों में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर केविन मैकार्थी और सीनेट के स्पीकर चार्ल्स शूमर शामिल हैं। Also Read 9 साल में पहली बार मिस्र की यात्रा पर पीएम मोदी, 5 दिवसीय दौरे पर UN में योग सेशन का भी करेंगे नेतृत्व 23 जून को पीएम नरेंद्र मोदी को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को लंच पर आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिका दौरे पर कई लीडिंग CEOs, प्रोफेशनल्स सहित कई अन्य लोगों से मुलाकात करेंगे। वह अपनी इस यात्रा के दौरान अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिस्र के राजकीय दौरे पर काइरो जाएंगे। क्यों महत्वपूर्ण है यह दौरा? पीएम नरेंद्र मोदी 6 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं लेकिन यह उनकी पहली स्टेट विजिट है। इससे पहले नवंबर 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह स्टेट विजिट पर अमेरिकी दौरे पर गए थे। अमेरिका की डिप्लोमेटिक पॉलिसी के अनुसार, कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति चार साल में एक बार एक देश को नेता को आमंत्रित कर सकते हैं। अमेरिका में स्टेट विजिट को सर्वोच्च रैंक वाली आधिकारिक यात्रा माना जाता है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, पीएम नरेंद्र मोदी के साल 2014 में हुए दौरे को वर्किंग विजिट, साल 2016 में वर्किंग लंच, साल 2017 में ऑफिशियल वर्किंग विजिट, साल 2019 में उनकी यात्रा को “ह्यूस्टन, टेक्सास में एक रैली में भाग” लेने से संबंधित बताया गया था।

